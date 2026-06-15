Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

44,81

--0,11

EUR

51,86

+0,02

Наличный курс:

USD

44,90

44,80

EUR

52,30

52,08

Туристическая&nbsp;недвижимость

Туристическая 

недвижимость
Лучшиеработодатели 2026

Лучшие
работодатели 2026
Partners Projects

Nexus: территория

развития стартапов
ТОП-50 лидеровукраинского бизнеса

ТОП-50 лидеров
украинского бизнеса
Свободнаяэнергия 2.0

Свободная
энергия 2.0
AI Лидеры

AI Лидеры
Четыре годабольшой войны

Четыре года
большой войны
Україна на межіблекауту

Україна на межі

блекауту
ТопФинанс-2026

ТопФинанс-2026
20 лет&nbsp;Delo.ua

20 лет 
Delo.ua
Галузеві лідери2025 року

Галузеві лідери

2025 року
Лідерибізнес-репутації

Лідери
бізнес-репутації
Partners Projects

Двадцять

сталевих років
Топ налогоплательщиков2025

Топ налогоплательщиков

2025
Partners Projects

Свое 

дело
Инвестиции&nbsp;в образование

Инвестиции 

в образование
Partners Projects

Обучение 

для жизни
Smart&nbsp;Money

Smart 

Money

Файлы Cookie

Я разрешаю DELO.UA использовать файлы cookie.

Политика конфиденциальности
Категория
Новости
Дата публикации
Переключить язык
Читати українською

В Закарпатье модернизируют пункт пропуска "Вилок — Тисабеч"

В Закарпатье модернизируют пункт пропуска
В Закарпатье модернизируют пункт пропуска

В международном пункте пропуска для автомобильного сообщения "Вилок – Тисабеч" на границе с Венгрией с 16 по 18 июня 2026 года будут проводить работы по замене модульных сооружений.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на сообщение Государственной пограничной службы Украины.

Работы будет выполнять служба восстановления и развития инфраструктуры в Закарпатской области. Они производятся в рамках модернизации пункта пропуска и улучшения условий труда контролирующих органов.

В этой связи возможна более медленная работа пункта пропуска.

ГНСУ просит граждан учитывать эту информацию при планировании заграничных поездок.

Для путешественников это означает, что в период работ на пункте "Вилок – Тисабеч" возможны более долгие ожидания на границе. По возможности следует заранее планировать время поездки или проверять загруженность альтернативных пунктов пропуска.

Добавим, в Закарпатье также модернизируют пограничную инфраструктуру и повышают ее энергетическую устойчивость при поддержке международных партнеров. В рамках проекта международной технической помощи "Поддержка ЕС Украины: усиление интегрированного управления границами и путей солидарности" на крупнейших пунктах пропуска уже внедряются автономные системы питания.

Автор:
Татьяна Гойденко