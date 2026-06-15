В Закарпатье модернизируют пункт пропуска "Вилок — Тисабеч"

В международном пункте пропуска для автомобильного сообщения "Вилок – Тисабеч" на границе с Венгрией с 16 по 18 июня 2026 года будут проводить работы по замене модульных сооружений.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на сообщение Государственной пограничной службы Украины.

Работы будет выполнять служба восстановления и развития инфраструктуры в Закарпатской области. Они производятся в рамках модернизации пункта пропуска и улучшения условий труда контролирующих органов.

В этой связи возможна более медленная работа пункта пропуска.

ГНСУ просит граждан учитывать эту информацию при планировании заграничных поездок.

Для путешественников это означает, что в период работ на пункте "Вилок – Тисабеч" возможны более долгие ожидания на границе. По возможности следует заранее планировать время поездки или проверять загруженность альтернативных пунктов пропуска.

Добавим, в Закарпатье также модернизируют пограничную инфраструктуру и повышают ее энергетическую устойчивость при поддержке международных партнеров. В рамках проекта международной технической помощи "Поддержка ЕС Украины: усиление интегрированного управления границами и путей солидарности" на крупнейших пунктах пропуска уже внедряются автономные системы питания.