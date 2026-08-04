Россия нанесла удар по составам одного из крупнейших производителей шоколада в Украине

В результате российской атаки на Днепр значительные повреждения получил складской комплекс компании "Малби Фудс", которая является производителем шоколада под брендом Millennium.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщила пресс-служба компании.

В Millennium отмечают, что из-за утраты части готовой продукции в ближайшее время возможны временные перебои с поставкой отдельных позиций товаров.

В то же время в компании подчеркнули, что сотрудники в безопасности и это важнейшее.

В настоящее время производитель уже начал работы по восстановлению поврежденного складского комплекса, чтобы как можно быстрее нормализовать логистику и поставки.

Напомним, украинский производитель мороженого сообщил об уничтожении состава из-за атаки РФ, в результате чего пожар уничтожил готовую продукцию, подготовленную для отправки в магазины.