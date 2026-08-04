Доля неработающих кредитов в банках Украины сократилась до 17-летнего минимума

По состоянию на 1 июля 2026 г. доля неработающих кредитов (NPL) в банковском секторе Украины уменьшилась до 12,5%. Это самый низкий показатель почти за 17 лет – с 1 октября 2009 года.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на пресс-службу НБУ.

С начала 2026 года доля проблемной задолженности сократилась на 1,5 процентного пункта, а по сравнению с мартом 2022 - на 14,1 в. п.

Главными факторами положительной динамики в январе – июне стали стремительный рост объемов качественного нового кредитования и активное урегулирование неработающих долгов.

Как изменились портфели банков в первом полугодии

За первые шесть месяцев 2026 года валовой объем кредитов в банковской системе вырос на 154,3 млрд грн (на 11,3%) – до 1,514 трлн грн. Одновременно объем неработающих кредитов снизился на 739 млн грн (на 0,4%) и составляет 188,6 млрд грн.

Динамика по сегментам и группам банков:

Физические лица: доля NPL снизилась на 0,6 и. п. – до 10,1%;

Бизнес: доля NPL сократилась на 2,0 и. п. – до 15,0%;

Государственные банки: понижение до 18,0%;

Частные украинские банки: - снижение до 7,7%;

Банки с иностранным капиталом: понижение до 5,5%.

В Украине длится самый продолжительный период кредитной экспансии более 15 лет. Благодаря Стратегии по развитию кредитования объем гривневых займов для бизнеса растет примерно на треть ежегодно, в частности, активное привлечение средств наблюдается в оборонном секторе и сфере восстановления энергетики.

Напомним, на 1 июня украинские банки сократили объем проблемных кредитов до 12,8%, что свидетельствовало о стабильной положительной тенденции в банковском секторе с начала года.