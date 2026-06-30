Украинские банки сократили объем проблемных кредитов: кто лучше возвращает долги

По состоянию на 1 июня 2026 г. доля неработающих кредитов (NPL) в отчетностях украинских банков остается на низком уровне и составляет 12,8%. С начала текущего года этот показатель уменьшился еще на 1,1 процентных пункта.

Как пишет Delo.ua, об этом информирует пресс-служба НБУ.

Очистка банковских портфелей в январе-мае 2026 года происходила благодаря действию двух ключевых факторов: активному наращиванию новых, более качественных кредитов и плановому урегулированию старых проблемных долгов.

Динамика кредитного рынка

За первые пять месяцев года финансовый сектор продемонстрировал существенное оживление кредитования:

Валовой объем кредитов в банковской системе вырос на 113,9 млрд грн (или на 8,4%) и достиг отметки в 1,474 трлн .

в банковской системе вырос на (или на 8,4%) и достиг отметки в . Общий объем NPL при этом уменьшился на 922 млн грн (или на 0,5%), опустившись до 188,4 млрд грн .

Кто лучше возвращает долги

Положительная тенденция к снижению доли проблемной задолженности зафиксирована как среди корпоративного сектора, так и среди населения:

Для бизнеса: доля неработающих кредитов упала наиболее ощутимо — на 1,7 в. п., до 15,3% .

доля неработающих кредитов упала наиболее ощутимо — на 1,7 в. п., до . Для физических лиц: показатель снизился на 0,4 и. п. и составляет 10,4% .

Сокращение доли NPL зафиксировано во всех группах банков: в государственных банках – до 18,4%; в частных украинских банках – до 8,0%; в банках с иностранным капиталом – до 5,8%.

В декабре 2025 года государственные банки списали большой объем старых неработающих активов более чем на 170 млрд грн, поэтому доля NPL уменьшилась до пятнадцатилетнего минимума.

По итогам февраля 2026 года доля NPL уменьшилась еще на 0,5 процентных пункта. По состоянию на 1 марта этот показатель зафиксирован на уровне 13,3%.