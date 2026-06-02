Доля неработающих кредитов достигла нового минимума

По состоянию на 1 мая 2026 г. доля неработающих кредитов (NPL) в банковском секторе Украины снизилась до 12,6%, сократившись на 1,3 процентного пункта с начала года. Положительную динамику обеспечили активный рост кредитования и постепенное урегулирование проблемной задолженности.

Как пишет Delo.ua, об этом информирует пресс-служба НБУ.

Проблемных кредитов становится меньше

Как сообщили в Национальном банке Украины, положительная динамика сохраняется благодаря росту объемов нового кредитования надлежащего качества и активному урегулированию проблемной задолженности. За первые четыре месяца валовой кредитный портфель банковской системы вырос на 122,3 млрд грн, или на 9%, и достиг 1,482 трлн грн.

В то же время объем неработающих кредитов сократился на 2,9 млрд грн, или на 1,5% - до 186,5 млрд грн. Доля проблемных кредитов среди физических лиц уменьшилась до 10,4%, а среди бизнеса – до 15,4%.

Снижение доли NPL зафиксировано во всех группах банков. В государственных банках этот показатель составляет 17,9%, в частных украинских банках – 7,7%, а в банках с иностранным капиталом – 5,9%.

В НБУ напоминают, что полномасштабное вторжение России в 2022 году прервало длившуюся с 2018 года многолетнюю тенденцию к сокращению проблемных кредитов. Наибольшие потери от дефолтов банки понесли в течение первого года великой войны, когда были вынуждены сформировать значительные резервы под кредитные риски.

Впрочем, уже с 2023 года качество новых кредитных портфелей начало улучшаться, а кредитование постепенно возобновилось. По оценкам регулятора, уровень перехода работающих кредитов в категорию неработающих сейчас приблизился к показателям, наблюдавшимся до начала полномасштабной войны.

Важным шагом для гармонизации финансового сектора с европейскими стандартами стало внедрение с января 2025 обновленного подхода к определению неработающих активов. НБУ привел критерии оценки NPL в соответствии с требованиями Европейского Союза, что повысило прозрачность банковской системы. В то же время, переход на новые стандарты не оказал существенного влияния на уровень проблемных кредитов и не изменил тенденцию к их постепенному сокращению.

Напомним, в декабре 2025 года государственные банки списали более 170 млрд. грн. старых неработающих активов. Это позволило снизить долю NPL до самого низкого уровня за последние 15 лет.

Напомним, в Украине сохраняются высокие темпы кредитования бизнеса и населения. По данным НБУ, в марте 2026 года чистые гривневые кредиты бизнеса выросли на 32% в годовом исчислении, а кредитование населения – на 36%.