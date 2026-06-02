Россия ударила дроном по тепловозу "Укрзализныци": есть пострадавший
2 июня российская армия нанесла удар дроном по тепловозу в Харьковской области. В результате атаки пострадал железнодорожник.
Как пишет Delo.ua, об этом сообщает пресс-служба "Укрзализныци"
Отмечается, что на место оперативно вызвана скорая медицинская помощь и подразделения ГСЧС, железнодорожники работают во взаимодействии с экстренными службами.
В компании подчеркнули, что движение поездов в Харьковской области продолжается с минимальными задержками, мониторинговые группы "Укрзализныци" усиленно отслеживают ситуацию в области безопасности.
Напомним, российские войска днем 30 мая нанесли удар по железнодорожной инфраструктуре и подвижному составу в Запорожье. В результате атаки погиб машинист, еще двое работников получили травмы
Также утром, 30 мая, российские дроны уничтожили здание железнодорожного вокзала в Шостке Сумской области.