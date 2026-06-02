Суд не разрешил взыскать более 1 млрд грн с государственной угольной компании

Восточный апелляционный хозяйственный суд оставил в силе решение, которым ООО "Краснолиманское" отказано во взыскании свыше 1 млрд грн с государственного предприятия "Угольная компания "Краснолиманская". Суд поддержал позицию прокуратуры и пришел к выводу, что заявленные требования о возмещении якобы упущенной выгоды не имеют прав.

Как пишет Delo.ua, об этом информирует пресс-центр Офиса генерального прокурора.

Иск на 1 млрд грн

Иск касался возмещения якобы упущенной выгоды от пользования недрами. Для защиты интересов государства к рассмотрению дела присоединилась прокуратура, которая несколько лет принимала участие в судебном процессе.

При рассмотрении дела суды двух инстанций пришли к выводу, что правовые основания удовлетворения иска отсутствуют. В частности, было установлено, что истец не имел возможности производить добычу угля из-за приостановки действия специального разрешения на пользование недрами. При таких обстоятельствах заявленная сумма не может рассматриваться как упущенная выгода.

Кроме того, суд учел, что невозможность получения прибыли связана с вооруженным захватом территории месторождения, незаконным контролем над добывающими работами и последствиями боевых действий.

Решение апелляционного суда вступило в законную силу. В прокуратуре подчеркнули, что благодаря отстаиванию интересов государства удалось предотвратить безосновательное взыскание более 1 млрд грн с государственного предприятия и избежать рисков его финансовой несостоятельности.

Об угольной отрасли

Угольная отрасль, которая когда-то была ключевой для экономики страны, сейчас находится в состоянии глубочайшего кризиса. Согласно данным Счетной палаты, из 276 шахт в 1991 году и добычи в 193 млн тонн, к 2014 году осталось только 33 государственных шахт с добычей 10,9 млн тонн.

В 2021 году этот показатель снизился до 2,9 млн. тонн, а после 24 февраля 2022 года четверть госшахт оказалась на территории, временно оккупированной Россией.

Кроме того, государству сложно быстро отказаться от неприбыльных активов из-за долгосрочного и затратного процесса закрытия шахт, который может длиться годами.

Добавим, что украинские месторождения угля, нефти, газа и металлов стоимостью не менее 12,4 триллиона долларов сейчас находятся под контролем Российской Федерации.