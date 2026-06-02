Деньги на собственное дело без комиссий: ПриватБанк запустил новую программу для ветеранского бизнеса

ПриватБанк запустил программу "Ветеранское предпринимательство", предусматривающую целевое финансирование и условия обслуживания для ветеранов, развивающих собственное дело. Среди условий – 0% комиссии за выдачу кредита и год бесплатного обслуживания счета.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает пресс-служба банка.

"Поддержка ветеранского бизнеса для нас является одним из ключевых направлений работы в ближайшие годы, ведь после возвращения с войны тысячи украинцев потребуют не только социальной адаптации, но и возможностей для экономической самореализации… Крепкий и стабильный бизнес - это восстановление страны, создание рабочих мест и развитие общин", - отметил член правления Привата по корпоративному бизнесу и МСБ Евгений Заиграев.

Воспользоваться возможностью финансирования бизнеса от ПриватБанка могут ветераны войны, зарегистрированные как предприниматели; компании, где ветераны являются конечными держателями 100% бизнеса.

Поддержка ветеранского предпринимательства сегодня является одним из направлений развития банка. Как отметили в финучреждении, программа "Ветеранское предпринимательство" будет развиваться на постоянной основе, постепенно расширяя возможности ветеранов через новые финансовые продукты, льготные условия кредитования и обслуживания, специальные сервисы и консультационную поддержку для развития собственного бизнеса.

Напомним, в мае на портале "Дія" стала доступна услуга получения официального статуса ветеранского бизнеса. Это упрощает привлечение государственных грантов, участие в льготных программах и масштабирование собственного дела.