Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

44,00

+0,09

EUR

51,46

--0,14

Наличный курс:

USD

43,80

43,75

EUR

51,58

51,40

Лидеры украинскогобизнеса

Лидеры украинского
бизнеса
Свободнаяэнергия 2.0

Свободная
энергия 2.0
AI Лидеры

AI Лидеры
Четыре годабольшой войны

Четыре года
большой войны
Україна на межіблекауту

Україна на межі

блекауту
ТопФинанс-2026

ТопФинанс-2026
20 лет&nbsp;Delo.ua

20 лет 
Delo.ua
У жіночому підприємництвіє Сенс!

У жіночому підприємництві

є Сенс!
Галузеві лідери2025 року

Галузеві лідери

2025 року
Лідерибізнес-репутації

Лідери
бізнес-репутації
Двадцятьсталевих років

Двадцять

сталевих років
Топ налогоплательщиков2025

Топ налогоплательщиков

2025
Історії успіхуз Ощадом

Історії успіху
з Ощадом
Лучшиеработодатели 2025

Лучшие
работодатели 2025
Свое&nbsp;дело

Свое 

дело
Инвестиции&nbsp;в образование

Инвестиции 

в образование
Обучение&nbsp;для жизни

Обучение 

для жизни
Smart&nbsp;Money

Smart 

Money

Файлы Cookie

Я разрешаю DELO.UA использовать файлы cookie.

Политика конфиденциальности
Категория
Новости
Дата публикации
Переключить язык
Читати українською

ПриватБанк предоставляет льготные условия для новых бизнес-клиентов до конца июня: детали программы

ПриватБанк, новая программа для бизнеса
ПриватБанк предоставляет льготные условия для бизнеса / ПриватБанк

ПриватБанк объявил о запуске программы поддержки для микро- и малого бизнеса, которая будет действовать с 1 мая по 30 июня 2026 года. В этот период новые клиенты могут использовать льготные условия обслуживания счетов и услуги эквайринга.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает пресс-служба финучреждения.

Предложение доступно для физических лиц-предпринимателей (за исключением ИТ-сектора) и юридических лиц, не являющихся бюджетными или благотворительными организациями. Главное условие – отсутствие открытых счетов в банке или подключение нового вида эквайринга.

Основные льготы программы:

  • 90 дней бесплатного обслуживания по тарифу "Бизнес Стандарт", где абонентская плата не взимается; отмена фиксированной платы за классические POS-терминалы, за которые банк берет расходы на себя;
  • пониженная комиссия по транзакции через терминалы на уровне 1,3%;
  • нулевая комиссия на первые 50 тыс. грн оборота через приложение "Терминал" в смартфоне;
  • отсутствие стандартной комиссии 1,5% на первые 50 тыс. грн. оборота через платежную систему LiqPay для сайтов и мессенджеров.

Как сообщили в банке, абонентская плата за обслуживание счета, открытого во время действия акции, в этот период не взимается. По предварительным расчетам отсутствие фиксированной платы за POS-терминалы позволит предпринимателям сэкономить до 1 200 грн в течение первых трех месяцев работы.

Клиенты могут подключить услуги эквайринга дистанционно через систему "Приват24 для бизнеса". Программа направлена на упрощение перехода бизнеса на безналичные расчеты.

Напомним, в апреле ПриватБанк обновил сервис Книга учета доходов и расходов в Приват24 для бизнеса, позволив предпринимателям загружать выписки из любых украинских банков и вести учет в одном месте.

Автор:
Татьяна Ковальчук