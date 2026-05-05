ПриватБанк предоставляет льготные условия для новых бизнес-клиентов до конца июня: детали программы

ПриватБанк объявил о запуске программы поддержки для микро- и малого бизнеса, которая будет действовать с 1 мая по 30 июня 2026 года. В этот период новые клиенты могут использовать льготные условия обслуживания счетов и услуги эквайринга.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает пресс-служба финучреждения.

Предложение доступно для физических лиц-предпринимателей (за исключением ИТ-сектора) и юридических лиц, не являющихся бюджетными или благотворительными организациями. Главное условие – отсутствие открытых счетов в банке или подключение нового вида эквайринга.

Основные льготы программы:

90 дней бесплатного обслуживания по тарифу "Бизнес Стандарт", где абонентская плата не взимается; отмена фиксированной платы за классические POS-терминалы, за которые банк берет расходы на себя;

пониженная комиссия по транзакции через терминалы на уровне 1,3%;

нулевая комиссия на первые 50 тыс. грн оборота через приложение "Терминал" в смартфоне;

отсутствие стандартной комиссии 1,5% на первые 50 тыс. грн. оборота через платежную систему LiqPay для сайтов и мессенджеров.

Как сообщили в банке, абонентская плата за обслуживание счета, открытого во время действия акции, в этот период не взимается. По предварительным расчетам отсутствие фиксированной платы за POS-терминалы позволит предпринимателям сэкономить до 1 200 грн в течение первых трех месяцев работы.

Клиенты могут подключить услуги эквайринга дистанционно через систему "Приват24 для бизнеса". Программа направлена на упрощение перехода бизнеса на безналичные расчеты.

Напомним, в апреле ПриватБанк обновил сервис Книга учета доходов и расходов в Приват24 для бизнеса, позволив предпринимателям загружать выписки из любых украинских банков и вести учет в одном месте.