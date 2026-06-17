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Украина подписала соглашение о "транспортном безвизе" еще с одной страной Европы
Украина и Албания 16 июня подписали соглашение о международном автомобильном сообщении. Документ создает правовые условия для грузовых и пассажирских перевозок между странами, а также для транзита по территориям обоих государств.
Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на сообщения Министерства развития общин и территорий.
До подписания соглашения у украинских грузовиков и автобусов не было доступного механизма для въезда на территорию Албании. То же касается транспорта с албанской регистрацией в Украине. Для перевозок требовались дополнительные разрешения.
Новое соглашение должно упростить перевозку как для бизнеса, так и для пассажиров. Она также предполагает внедрение "транспортного безвиза" - либерализацию грузовых автомобильных перевозок между Украиной и Албанией.
По словам вице-премьер-министра по восстановлению — министра развития общин и территорий Алексея Кулебы, Албания станет 37-й страной, с которой у Украины будет "транспортный безвиз".
"Расширение географии перевозок - это непосредственный приоритет Минразвития и нашей команды. Мы последовательно работаем над увеличением количества стран, с которыми мы имеем прямое сообщение", - отметил Кулеба.
Соглашение подписали заместитель министра развития общин и территорий Сергей Деркач и министр инфраструктуры и энергетики Албании Энеа Каракачи.
Документ также предусматривает создание смешанной комиссии. Она будет координировать практические вопросы выполнения соглашения, включая порядок перевозок, обмен статистической информацией и сотрудничество между компетентными органами двух стран.
После завершения внутригосударственных процедур соглашение вступит в силу в соответствии с законодательством Украины и Албании.
Для украинских перевозчиков это означает расширение доступа на рынок Юго-Восточной Европы и новые возможности для экспорта, импорта и транзита. Для бизнеса соглашение может упростить логистику и помочь развивать новые маршруты между Украиной и Балканами.
Заметим, в 2026 году украинские перевозчики получили доступ к рынкам более 40 стран мира. Благодаря политике либерализации, значительная часть маршрутов теперь доступна без лишних бумажек и длительных ожиданий разрешений.