"Транспортний безвіз" 2026: українські компанії можуть виконувати вантажні перевезення до понад 40 країн світу

Українська логістика виходить на новий рівень. У 2026 році наші перевізники отримали доступ до ринків понад 40 країн світу. Завдяки політиці лібералізації, значна частина маршрутів тепер доступна без зайвих папірців та тривалих очікувань на дозволи.

Як пише Delo.ua, про це повідомляє пресслужба Міністерства розвитку громад та територій України.

На сьогодні українські перевізники вже користуються перевагами лібералізації з 35 країнами. Це означає, що для в’їзду або транзиту через їхню територію не потрібно отримувати спеціальні паперові дозволи.

Перелік країн з ліберальним режимом:

усі 27 країн Європейського Союзу;

Велика Британія та Норвегія (для авто стандарту Євро-5 та вище);

Швейцарія, Молдова та Грузія;

Туреччина, Чорногорія та Північна Македонія.

Варто зауважити, що з Чорногорією, Великою Британією та Швейцарією діють найбільш лояльні умови — дозволи не потрібні навіть для перевезень у треті країни або з них.

Країни, з якими діє лібералізація вантажних перевезень / Міністерство розвитку громад та територій України

Які документи потрібні водіям?

Для роботи в межах "транспортного безвізу" з ЄС необхідно дотримуватися чітких правил. У вантажівці обов’язково мають бути:

витяг про наявність ліцензії на міжнародні перевезення (з ліцензійної бази);

спеціальна ідентифікаційна наліпка на склі (відповідно до Угоди з ЄС);

транспортні документи (CMR, декларації, накладні); для порожніх авто — підтверджена заявка на завантаження.

Для рейсів до Норвегії додатково потрібна паперова копія витягу з ліцензії та сертифікат екологічності транспортного засобу.

Квоти та географія на 2026 рік

Окрім країн із повним "безвізом", Україна продовжує працювати за системою квот із низкою інших держав. На 2026 рік погоджено обмін дозволами з такими країнами, як Азербайджан, Вірменія, Казахстан, Киргизстан, Сербія, Боснія і Герцеговина.

Загалом українським логістичним компаніям зараз доступні ринки понад 40 країн світу. "Мінрозвитку продовжує роботу з міжнародними партнерами над розширенням географії лібералізації перевезень, цифровізацією дозвільних процедур та створенням прозорих і прогнозованих умов для роботи українського транспортного бізнесу. власника автопарку", — зазначили у відомстві.

Нагадаємо, у грудні 2025 року Мінрозвитку офіційно авторизувало перші платформи електронного документообігу (ЕДО), які тепер мають право оформлювати електронні товарно-транспортні накладні (е-ТТН). Цифровий документ має таку ж юридичну силу, як і її друкований аналог, але значно спрощує життя перевізникам та відправникам вантажів.