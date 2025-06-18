Вільний рух: Європарламент продовжив "транспортний безвіз" для України до кінця 2025 року

Європейський парламент схвалив продовження "транспортного безвізу" з Україною до кінця 2025 року.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на повідомлення прем‘єр-міністра України Дениса Шмигаля.

Україна зберігає вільний рух у ЄС

Це вже четверта пролонгація угоди, яка дозволяє українським вантажним і пасажирським перевізникам здійснювати міжнародні перевезення до країн ЄС без необхідності отримання окремих дозволів.

Мета домовленості — спростити логістичні процеси, підтримати український експорт та інтегрувати транспортну систему України до європейського простору.

Що відомо про "транспортний безвіз"

Нагадаємо, що Україна та ЄС підписали угоду про "транспортний безвіз" 29 червня 2022 року. Домовленість скасовує необхідність отримання українськими перевізниками дозволів для здійснення двосторонніх та транзитних перевезень в держави ЄС, а також дозволяє уникнути зупинки експорту української продукції через автомобільні пункти пропуску.

Традиційно Угода діє один рік. У червні 2024 року вона була продовжена втретє ще на один рік – до червня 2025 року. Тоді однією з умов оновленої Угоди стала автоматична пролонгація до кінця 2025 року у разі відсутності негативного вплину на сторони Угоди та відсутність порушень.