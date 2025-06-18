Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

41,53

--0,01

EUR

48,02

--0,05

Наличный курс:

USD

41,48

41,40

EUR

48,34

48,11

Инвестиции в образование

Инвестиции 

в образование
Обучение&nbsp;для жизни

Обучение 

для жизни
ТОП 50 СЕО

ТОП 50 

СЕО
Свободная энергия
  1. Свободная 
  2. энергия
Smart Money

Smart 

Money
ТопФінанс-2025

ТопФинанс-2025
Драйверы экономики

Драйверы

экономики
Перспективы рынка труда

Перспективы

рынка труда
путь ветеранов

Адаптация:

путь ветеранов

Файлы Cookie

Я разрешаю DELO.UA использовать файлы cookie.

Политика конфиденциальности
Категория
Новости
Дата публикации
Переключить язык
Читати українською

Свободное движение: Европарламент продлил "транспортный безвиз" для Украины до конца 2025 года

грузовики, дорога, деревья
Транспортный безвиз с ЕС будет действовать до конца года / Freepik

Европейский парламент одобрил продление "транспортного безвиза" с Украиной до конца 2025 года.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на сообщение премьер-министра Украины Дениса Шмигаля.

Украина сохраняет свободное движение в ЕС

Это уже четвертая пролонгация соглашения, разрешающая украинским грузовым и пассажирским перевозчикам осуществлять международные перевозки в страны ЕС без необходимости получения отдельных разрешений.

Цель договоренности – упростить логистические процессы, поддержать украинский экспорт и интегрировать транспортную систему Украины в европейское пространство.

Что известно о "транспортном безвизе"

Напомним, что Украина и ЕС подписали соглашение о "транспортном безвизе" 29 июня 2022 года. Договоренность упраздняет необходимость получения украинскими перевозчиками разрешений для осуществления двусторонних и транзитных перевозок в государства ЕС, а также позволяет избежать остановки экспорта украинской продукции через автомобильные пункты пропуска.

Традиционно Соглашение действует в один год. Оно было продолжено в третий раз   еще на один год – до июня 2025 года. Тогда одним из условий обновленного Соглашения стала автоматическая пролонгация до конца 2025 года в случае отсутствия негативного влияния на стороны Соглашения и отсутствия нарушений.

Автор:
Ольга Опенько