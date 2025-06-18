Свободное движение: Европарламент продлил "транспортный безвиз" для Украины до конца 2025 года

Европейский парламент одобрил продление "транспортного безвиза" с Украиной до конца 2025 года.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на сообщение премьер-министра Украины Дениса Шмигаля.

Украина сохраняет свободное движение в ЕС

Это уже четвертая пролонгация соглашения, разрешающая украинским грузовым и пассажирским перевозчикам осуществлять международные перевозки в страны ЕС без необходимости получения отдельных разрешений.

Цель договоренности – упростить логистические процессы, поддержать украинский экспорт и интегрировать транспортную систему Украины в европейское пространство.

Что известно о "транспортном безвизе"

Напомним, что Украина и ЕС подписали соглашение о "транспортном безвизе" 29 июня 2022 года. Договоренность упраздняет необходимость получения украинскими перевозчиками разрешений для осуществления двусторонних и транзитных перевозок в государства ЕС, а также позволяет избежать остановки экспорта украинской продукции через автомобильные пункты пропуска.

Традиционно Соглашение действует в один год. Оно было продолжено в третий раз еще на один год – до июня 2025 года. Тогда одним из условий обновленного Соглашения стала автоматическая пролонгация до конца 2025 года в случае отсутствия негативного влияния на стороны Соглашения и отсутствия нарушений.