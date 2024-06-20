Украина и ЕС продлили действие "транспортного безвиза"

20 июня Украина и Еврокомиссия продлили действие "транспортного безвиза" на год с возможностью его автоматической пролонгации до конца 2025 года.

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Об этом заявил премьер-министр Денис Шмыгаль.

Он подчеркнул, что грузовые автоперевозки из Украины в ЕС и из Евросоюза в Украину и дальше не будут нуждаться в специальных разрешениях.

По словам Шмыгаля, обновленное соглашение предусматривает также ряд взаимных обязательств по наличию лицензий на перевозку и маркировку грузовиков.

"Транспортный безвиз" уже усилил нашу экономику. За полтора года действия соглашения Украина экспортировала в ЕС товаров на 48% больше, чем за аналогичный период до подписания. Ожидаем сохранения этой положительной динамики", - подчеркнул глава правительства.

Он добавил, что "транспортный безвиз" способствует импорту, который вырос на 44%. Это, в частности, товары и комплектующие, необходимые украинским производителям для налаживания производственного процесса.

Шмыгаль поблагодарил европейских партнеров за поддержку и солидарность.

"Делаем еще один важный шаг к интеграции в экономическое пространство единой Европы как предпосылки членства в ЕС", - подытожил премьер-министр.

Транспортный безвиз продлен

Сегодня в Брюсселе заместитель министра развития общин, территорий и инфраструктуры Сергей Деркач и комиссар ЕС по транспорту Адина Велян подписали Соглашение о продолжении либерализации грузовых перевозок.

Подписанное Соглашение содержит несколько ключевых изменений. Они касаются как украинских компаний, так и иностранных.

Речь идет о:

Маркировка грузовиков, выполняющих перевозку в соответствии с Соглашением.

Необходимость для всех водителей иметь лицензию на перевозку или другие подтверждающие документы во время выполнения перевозки.

Обязательства для перевозчиков, следующих за пустыми товарами, иметь подтверждающие документы на товары, которые они планируют завозить.



Также обновленное Соглашение предусматривает создание специальной рабочей группы из представителей Украины и ЕС для мониторинга выполнения Соглашения.

"Важно, что Соглашение нужно не только Украине, оно также оказывает положительное влияние и на рынок ЕС. Последнее подтверждают цифры – например, если сравнивать прошлый год с 2021, то импорт со стороны ЕС в Украину вырос более чем на 45%. Экспорт отечественных товаров именно дорогами удалось увеличить на 45%», – заявил Сергей Деркач.

Что известно о "транспортном безвизе"

Напомним, что Украина и ЕС подписали соглашение о "транспортном безвизе" 29 июня 2022 года. Договоренность упраздняет необходимость получения украинскими перевозчиками разрешений для осуществления двусторонних и транзитных перевозок в государства ЕС, а также позволяет избежать остановки экспорта украинской продукции через автомобильные пункты пропуска.

16 марта 2023 года Украина и ЕС договорились о продлении действия "транспортного безвиза" еще на год - до 30 июня 2024 года.

5 марта 2024 года Европейская комиссия предложила внести более жесткие обновления в соглашение об автомобильных перевозках с Украиной, при этом не изменять основные цели и объемы перевозок. Среди возможных ограничений обсуждалось обязательное наличие ряда документов и усиление определенных обязательств (борьба с мошенничеством, подделкой водительских документов и нарушением безопасности дорожного движения).

Кроме того, среди предложений есть пункт о приостановлении Соглашения в отдельной географической зоне – если на национальном рынке автомобильных перевозок наблюдаются серьезные нарушения.

Напомним, что с осени 2023 года польские перевозчики, к которым впоследствии присоединились фермеры, начали блокировать движение украинских фур. Причиной забастовки перевозчиков называют "чрезмерную конкуренцию", возникшую после введения "транспортного безвиза".

Украинская сторона в ноябре отказалась даже обсуждать возможность возвращения к существовавшему до июня 2022 года режиму. В свою очередь, в Еврокомиссии тоже поддержали сохранность действия соглашения о либерализации перевозок.