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Украина и ЕС продлили действие "транспортного безвиза"
20 июня Украина и Еврокомиссия продлили действие "транспортного безвиза" на год с возможностью его автоматической пролонгации до конца 2025 года.
Об этом заявил премьер-министр Денис Шмыгаль.
Он подчеркнул, что грузовые автоперевозки из Украины в ЕС и из Евросоюза в Украину и дальше не будут нуждаться в специальных разрешениях.
По словам Шмыгаля, обновленное соглашение предусматривает также ряд взаимных обязательств по наличию лицензий на перевозку и маркировку грузовиков.Подписывайтесь на Youtube-канал delo.ua
"Транспортный безвиз" уже усилил нашу экономику. За полтора года действия соглашения Украина экспортировала в ЕС товаров на 48% больше, чем за аналогичный период до подписания. Ожидаем сохранения этой положительной динамики", - подчеркнул глава правительства.
Он добавил, что "транспортный безвиз" способствует импорту, который вырос на 44%. Это, в частности, товары и комплектующие, необходимые украинским производителям для налаживания производственного процесса.
Шмыгаль поблагодарил европейских партнеров за поддержку и солидарность.
"Делаем еще один важный шаг к интеграции в экономическое пространство единой Европы как предпосылки членства в ЕС", - подытожил премьер-министр.
Транспортный безвиз продлен
Сегодня в Брюсселе заместитель министра развития общин, территорий и инфраструктуры Сергей Деркач и комиссар ЕС по транспорту Адина Велян подписали Соглашение о продолжении либерализации грузовых перевозок.
Подписанное Соглашение содержит несколько ключевых изменений. Они касаются как украинских компаний, так и иностранных.
Речь идет о:
- Маркировка грузовиков, выполняющих перевозку в соответствии с Соглашением.
- Необходимость для всех водителей иметь лицензию на перевозку или другие подтверждающие документы во время выполнения перевозки.
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Обязательства для перевозчиков, следующих за пустыми товарами, иметь подтверждающие документы на товары, которые они планируют завозить.
Также обновленное Соглашение предусматривает создание специальной рабочей группы из представителей Украины и ЕС для мониторинга выполнения Соглашения.
"Важно, что Соглашение нужно не только Украине, оно также оказывает положительное влияние и на рынок ЕС. Последнее подтверждают цифры – например, если сравнивать прошлый год с 2021, то импорт со стороны ЕС в Украину вырос более чем на 45%. Экспорт отечественных товаров именно дорогами удалось увеличить на 45%», – заявил Сергей Деркач.
Что известно о "транспортном безвизе"
Напомним, что Украина и ЕС подписали соглашение о "транспортном безвизе" 29 июня 2022 года. Договоренность упраздняет необходимость получения украинскими перевозчиками разрешений для осуществления двусторонних и транзитных перевозок в государства ЕС, а также позволяет избежать остановки экспорта украинской продукции через автомобильные пункты пропуска.
16 марта 2023 года Украина и ЕС договорились о продлении действия "транспортного безвиза" еще на год - до 30 июня 2024 года.
5 марта 2024 года Европейская комиссия предложила внести более жесткие обновления в соглашение об автомобильных перевозках с Украиной, при этом не изменять основные цели и объемы перевозок. Среди возможных ограничений обсуждалось обязательное наличие ряда документов и усиление определенных обязательств (борьба с мошенничеством, подделкой водительских документов и нарушением безопасности дорожного движения).
Кроме того, среди предложений есть пункт о приостановлении Соглашения в отдельной географической зоне – если на национальном рынке автомобильных перевозок наблюдаются серьезные нарушения.
Напомним, что с осени 2023 года польские перевозчики, к которым впоследствии присоединились фермеры, начали блокировать движение украинских фур. Причиной забастовки перевозчиков называют "чрезмерную конкуренцию", возникшую после введения "транспортного безвиза".
Украинская сторона в ноябре отказалась даже обсуждать возможность возвращения к существовавшему до июня 2022 года режиму. В свою очередь, в Еврокомиссии тоже поддержали сохранность действия соглашения о либерализации перевозок.