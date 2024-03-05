ЕС хочет усилить условия "транспортного безвиза" с Украиной

5 марта Европейская комиссия предложила внести более жесткие обновления в соглашение об автомобильных перевозках с Украиной, при этом не изменять основные цели и объемы перевозок.

Об этом идет речь на сайте ЕК.

Эти предложения, уже направленные в Совет ЕС, возникли на фоне необходимости адаптации к вызовам, вызванным российской агрессией против Украины. Первоначальные соглашения были подписаны в июне 2022 года, а затем продлены до конца июня 2024 года.

В частности, предложение ЕК предусматривает:

сделать обязательным наличие документов, подтверждающих, что транспортный оператор должным образом уполномочен осуществлять международные перевозки и что перевозка не нарушает соглашение;

сделать обязательным наличие специальных документов, удостоверяющих, что операция без груза напрямую связана с транзитной или двусторонней;

усилить соблюдение операторами автомобильных грузовых перевозок определенных обязательств (борьба с мошенничеством, подделка водительских документов и нарушение безопасности дорожного движения), нарушение которых может привести к изъятию лицензии;

добавить новую меру предосторожности: в случае, если на национальном рынке автомобильных перевозок в определенной географической зоне наблюдаются серьезные нарушения, сделка может быть приостановлена в этой географической зоне.

В ЕК отмечают, что эти меры будут способствовать реализации соглашения без ущерба для взаимной выгоды разных стран, поскольку соглашение было очень позитивным как для ЕС, так и для Украины, позволив значительно увеличить их экспорт на рынки друг друга.

Напомним, что польские фермеры 9 февраля снова начали акции протеста и заблокировали движение через пункты пропуска "Медика – Шегини", "Позвоночное – Рава-Русская" и "Дорогуск – Ягодин". Протестующие планируют препятствовать перегрузке сельскохозяйственных с железнодорожного транспорта на автомобильный.

Разрешение на протесты от польских властей фермеры должны до 9 марта, однако уходить с границы после его окончания не планируют.

В зависимости от КПП, протестующие пропускают по 1-2 грузовика в час, но 18 февраля протестующие на одном из КПП не пропускали даже гражданские автобусы.

"Транспортный безвиз" действует с 35 странами

В настоящее время для Украины открыт "транспортный безвиз" с 35 странами, включая страны Европейского Союза. Только в прошлом году команде Министерства восстановления удалось договориться о такой возможность с Норвегией, Северной Македонией и продолжить соответствующее соглашение с Молдовой.

Напомним, 29 июня 2022 года Украина и ЕС подписали соглашение о "транспортном безвизе". Договоренность упраздняет необходимость получения украинскими перевозчиками разрешений для осуществления двусторонних и транзитных перевозок в государства ЕС и позволяет избежать остановки экспорта украинской продукции через автомобильные пункты пропуска.

16 марта 2023 г. Украина и ЕС договорились о продолжении действия "транспортного безвиза" еще на год – до 30 июня 2024 года. Благодаря документу, украинским перевозчикам не нужно получать разрешения на двусторонние и транзитные перевозки у государства Евросоюза.

Несмотря на то, что польские протестующие требуют полностью прекратить действие "транспортного безвиза", Украина официально отказалась даже обсуждать возможность выполнения этого требования. Кроме того, это даже не зависит от Украины, поскольку соглашение принято на уровне ЕС.

Против ЕС, а не против Украины

Журналист Европейской правды, которому удалось пообщаться с протестующими, написал, что у них к Украине претензий мало, а основное недовольство вызвано политикой Евросоюза.

Тем не менее, они не слишком беспокоятся о том, что от таких протестов больше всего страдает Украина.

"Мы протестуем против ЕС, а не против Украины. Будь вы в ЕС, ваши фермеры протестовали бы так же", - рассказал фермер.

В статье ЕП говорится, что все плакаты митингующих посвящены критике "Зеленого соглашения" ЕС и требуют поддержки животноводства.

"Зеленое соглашение" – это пакет законов ЕС, призванных позволить Европе достичь климатической нейтральности к 2050 году. Изменения в законодательстве включают, в частности, ограничения на использование пестицидов и удобрений. Они также будут включать в себя реализацию стратегии "от фермы до стола", которая направлена на обеспечение более здоровых продуктов питания.

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