ЄС хоче посилити умови "транспортного безвізу" з Україною

5 березня Європейська комісія запропонувала внести жорсткіші оновлення в угоду про автомобільні перевезення з Україною, при цьому не змінювати основні цілі та обсяги перевезень.

Про це йдеться на сайті ЄК.

Ці пропозиції, вже надіслані до Ради ЄС, виникли на тлі необхідності адаптації до викликів, спричинених російською агресією проти України. Початкові угоди були підписані в червні 2022 року, а потім продовжені до кінця червня 2024 року.

Зокрема, пропозиція ЄК передбачає:

зробити обов'язковим наявність документів, які підтверджують, що транспортний оператор належним чином уповноважений здійснювати міжнародні перевезення та що перевезення не порушує угоду;

зробити обов'язковим наявність спеціальних документів, які засвідчують, що операція без вантажу безпосередньо пов'язана з транзитною або двосторонньою;

посилити дотримання операторами автомобільних вантажних перевезень певних зобов'язань (боротьба з шахрайством, підробка документів водія та порушення безпеки дорожнього руху), порушення яких може призвести до вилучення ліцензії;

додати нове запобіжне застереження: у випадку, якщо на національному ринку автомобільних перевезень у певній географічній зоні спостерігаються серйозні порушення, угода може бути призупинена в цій географічній зоні.

В ЄК наголошують, що ці заходи сприятимуть реалізації угоди без шкоди для взаємної вигоди різних країн, оскільки угода була дуже позитивною як для ЄС, так і для України, дозволивши значно збільшити їхній експорт на ринки одна одної.

Нагадаємо, що польські фермери 9 лютого знову розпочали акції протесту та заблокували рух через пункти пропуску "Медика – Шегині", "Хребенне – Рава-Руська" та "Дорогуськ – Ягодин".Протестувальники планують перешкоджати перевантаженню сільськогосподарських із залізничного транспорту на автомобільний.

Дозвіл на протести від польської влади фермери мають до 9 березня, проте йти з кордону після його закінчення не планують.

В залежності від КПП, протестувальники пропускають по 1-2 вантажівки на годину, але 18 лютого протестувальники на одному з КПП не пропускали навіть цивільні автобуси.

"Транспортний безвіз" діє з 35 країнами

Наразі для України відкритий "транспортний безвіз" з 35 країнами, включаючи країни Європейського Союзу. Лише в минулому році команді Міністерства відновлення вдалось домовитись про таку можливість з Норвегією, Північною Македонією та продовжити відповідну угоду з Молдовою.

Нагадаємо, 29 червня 2022 року Україна та ЄС підписали угоду про "транспортний безвіз". Домовленість скасовує необхідність отримання українськими перевізниками дозволів для здійснення двосторонніх та транзитних перевезень в держави ЄС та дозволяє уникнути зупинки експорту української продукції через автомобільні пункти пропуску.

16 березня 2023 Україна та ЄС домовилися про продовження дії "транспортного безвізу" ще на рік - до 30 червня 2024 року. Завдяки документу українським перевізникам не потрібно отримувати дозволи на двосторонні та транзитні перевезення у держави Євросоюзу.

Попри те, що польські протестувальники вимагають повністю припинити дію " транспортного безвізу", Україна офіційно відмовилася навіть обговорювати можливість виконання цієї вимоги. Окрім того, це навіть не залежить від України, оскільки угода прийнята на рівні ЄС.

Проти ЄС, а не проти України

Журналіст Європейської правди, якому вдалося поспілкуватися з протестувальниками написав, що в них до України претензій мало, а основне невдоволення викликане політикою Євросоюзу.

Проте, вони не надто переймаються тим, що від таких протестів найбільше страждає Україна.

"Ми протестуємо проти ЄС, а не проти України. Якби ви були в ЄС, ваші фермери протестували б так само", - розповів фермер.

У статті ЄП йдеться про те, що усі плакати мітингарів присвячені критиці "Зеленої угоди" ЄС та вимагають підтримки тваринництва.

"Зелена угода" – це пакет законів ЄС, які покликані дозволити Європі досягти кліматичної нейтральності до 2050 року. Зміни в законодавстві включають, серед іншого: обмеження на використання пестицидів і добрив. Вони також включатимуть реалізацію стратегії "від ферми до столу", яка спрямована на забезпечення більш здорових продуктів харчування.

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