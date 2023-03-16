Україна та ЄС продовжили "транспортний безвіз" до 2024 року

Україна та ЄС домовилися про продовження дії "транспортного безвізу" ще на рік - до 30 червня 2024 року. Завдяки документу українським перевізникам не потрібно отримувати дозволи на двосторонні та транзитні перевезення у держави Євросоюзу.

Про пролонгування угоди повідомили в Міністерстві розвитку громад, територій та інфраструктури України.

"За перший рік домовленість довела свою практичну ефективність. За період її дії обсяги двосторонніх та транзитних автомобільних вантажоперевезень зросли на понад 50%. І це далеко не межа нашого росту", - зазначив віцепрем’єр-міністр з відновлення - міністр розвитку громад, територій та інфраструктури України Олександр Кубраков.

Урядовець розповів, що Україна разом із європейськими партнерам наразі розвиває логістичну інфраструктуру на кордоні.

"З початку повномасштабного вторгнення відкрили 2 нові пункти пропуску на кордоні з Румунією, а також пункт контролю на тимчасовій інфраструктурі для пропуску порожніх вантажних транспортних засобів на кордоні з Польщею. Окрім цього, розширили пропускну спроможність пункту "Краківець – Корчова" та впорядкували роботу пункту "Ягодин – Дорогуськ" на кордоні з Польщею", - сказав Кубраков.

За підрахунками Мініфраструктури, після підписання "транспортного безвізу" кількість перетинів українського кордону у напрямку ЄС зросла на 43%. Тоді як кількість перевізників, які їхали у бік країн Євросоюзу - збільшилася на 53%.

Нагадаємо, 29 червня 2022 року Україна та ЄС підписали угоду про "транспортний безвіз". Домовленість скасовує необхідність отримання українськими перевізниками дозволів на перевезення у європейські держави та дозволяє уникнути зупинки експорту української продукції через автомобільні пункти пропуску.

"Транспортний безвіз" також спрощує процедуру визнання водійських документів. Україна та ЄС звільнили власників посвідчень водіїв, виданих однією зі сторін, від вимоги мати міжнародне посвідчення водія.

16 вересня 2022 року угоду своїм указом затвердив президент України Володимир Зеленський. А 10 листопада документ ухвалив Європарламент.