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Україна розраховує підписати "митний безвіз" із ОАЕ у квітні, – Свириденко

Юлія Свириденко, Мінекономіки
Міністерка економіки України Юлія Свириденко. Фото: пресслужба відомства

Україна планує підписати угоду про зону вільної торгівлі з ОАЕ у квітні 2023 року. Про це заявила міністерка економіки України Юлія Свириденко, передає Forbes.

Вона розповіла, що також у планах уряду – приєднання до Угоди про транстихоокеанське партнерство (CPTPP). 

"Це відкриє можливість вільної торгівлі з країнами, де ще не діє "митний безвіз", наприклад Японія, Нова Зеландія, Австралія", – сказала міністерка. 

За її словами, Україна розраховує й на продовження зернової угоди.

"Думаємо, це продовження буде", – висловилася Свириденко.

 Нагадаємо, що між Україною та ЄС "митний безвіз" запрацював з 1 жовтня 2022 року. Передбачалося, що це забезпечить швидше переміщення товарів між країнами європейського регіону шляхом зменшення бюрократії на митниці й можливостей для зловживань, а також завдяки обміну даними із сусідніми митницями.