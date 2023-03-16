Україна розраховує підписати "митний безвіз" із ОАЕ у квітні, – Свириденко

Україна планує підписати угоду про зону вільної торгівлі з ОАЕ у квітні 2023 року. Про це заявила міністерка економіки України Юлія Свириденко, передає Forbes.

Вона розповіла, що також у планах уряду – приєднання до Угоди про транстихоокеанське партнерство (CPTPP).

"Це відкриє можливість вільної торгівлі з країнами, де ще не діє "митний безвіз", наприклад Японія, Нова Зеландія, Австралія", – сказала міністерка.

За її словами, Україна розраховує й на продовження зернової угоди.

"Думаємо, це продовження буде", – висловилася Свириденко.

Нагадаємо, що між Україною та ЄС "митний безвіз" запрацював з 1 жовтня 2022 року. Передбачалося, що це забезпечить швидше переміщення товарів між країнами європейського регіону шляхом зменшення бюрократії на митниці й можливостей для зловживань, а також завдяки обміну даними із сусідніми митницями.