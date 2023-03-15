Туреччина хоче, щоб "зернову угоду" продовжили на 120 днів

Туреччина продовжить обговорення щодо продовження "зернової угоди" на 120 днів, а не на 60.

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Про це заявив міністр оборони Туреччини Хулусі Акар, передає Reuters.

"Ми почали переговори відповідно до початкової версії угоди. Продовження угоди є важливим. Ми продовжимо наші контакти (щодо її продовження) на 120 днів замість двох місяців", - зазначив міністр.

За його словами, сторони угоди оцінять і ухвалять рішення про подальше продовження угоди. Він додав, що Анкара сподівається на позитивний результат.

Нагадаємо, раніше Росія погодилася продовжити термії дії "зернової угоди" тільки на 60 днів.

Українська сторона заявила, що це суперечить ухваленим раніше домовленостям. Міністр розвитку громад, територій та інфраструктури Олександр Кубраков наголосив, що мінімальний термін продовження "зернової угоди" становить 120 днів.

"Зернова угода" була підписана 22 липня 2022 року у Стамбулі за посередництва Туреччини й ООН. 17 листопада угоду було подовжено на 120-денний термін. Термін її дії збігає уже 18 березня цього року.