Україна та РФ підписали з Туреччиною та ООН дві окремі угоди про експорт зерна

Представники України, Росії та Туреччини 22 липня у Стамбулі підписали за підтримки ООН дві ідентичні угоди про відновлення експорту зерна із українських портів.

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Документ підписали міністр інфраструктури України Олександр Кубраков, міністр оборони Туреччини Хулусі Акар та генсек ООН Антоніу Гутерреш. Аналогічний документ окремо підписали представники Туреччини, ООН та Російської Федерації.

Звертаємо увагу, що Україна не підписувала спільного документа з Росією.

За попередньою інформацією, в угодах сказано, що порти "Одеса", "Чорноморськ" та "Південний" залишаються під повним контролем України. Перебувати там матимуть право виключно ті судна, які перевозять зерно.

За словами президента Туреччини Реджепа Таїпа Ердогана, коридор почне працювати найближчими днями. Йдеться про 120-денний період, протягом якого судна з зерном зможуть вийти з портів.

За інформацією агентства "Інтерфакс" сторони домовляються про наступне:

максимальні гарантії безпеки для всіх судів, що беруть участь у цій ініціативі;

створення під егідою ООН у Стамбулі спільного координаційного центру (СКЦ), що включає представників всіх сторін;

створення та робота на суднах, що беруть участь в ініціативі, інспекційних груп із представників сторін, які оглядатимуть судна в портах, визначених Туреччиною, при вході/виході до Турецьких проток для перевірки відсутності на борту несанкціонованих вантажів та персоналу.

Торгові судна мають бути попередньо зареєстровані в СКЦ, вони повинні перебувати під технічним контролем під час проходу морським гуманітарним коридором, узгодженим усіма сторонами.

"Жодні військові кораблі, літаки, безпілотні літальні апарати (БПЛА) не можуть наближатися до морського гуманітарного коридору ближче, ніж на відстань, погоджену СКЦ, без дозволу СКЦ і виключно після консультації з усіма Сторонами", - наголошується в тексті угоди.

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