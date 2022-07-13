У Стамбулі домовилися про створення координаційного центру для експорту українського зерна

Під час зустрічі військових делегацій міністерств оборони Туреччини, Росії та України з делегацією Організації Об’єднаних Націй (ООН) у Стамбулі щодо українського зерна було домовлено про створення координаційного центру.

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Про це пише державне турецьке видання Anadolu з посиланням на заяву міністра оборони Туреччини Хулусі Акара.

"Сьогоднішня зустріч, яка є важливим кроком, зробленим для сприяння вирішенню продовольчої кризи, зерно та інше продовольство. Усі деталі щодо безпечного переміщення завантажених суден морем були вивчені", - наголосив Хулусі Акар.

За результатами зустрічі, яка пройшла в позитивній та конструктивній атмосфері, було досягнуто згоди щодо базових технічних питань, таких як створення координаційного центру в Стамбулі, де будуть присутні представники всіх сторін, спільний контроль у пунктах виходу та прибуття з порту, та забезпечення навігаційної безпеки на маршрутах відправлення.

Зокрема, наступного тижня у Туреччині відбудеться повторна зустріч за участі української та російської делегацій. За словами Акара, на ній всі деталі будуть ще раз розглянуті, в результаті чого буде підписано остаточний документ.

Нагадаємо, центр досліджень продовольства та землекористування KSE Institute оцінив загальну вартість викрадених Росією зернових та олійних культур в Україні у понад 613 мільйонів доларів.