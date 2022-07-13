В Стамбуле договорились о создании координационного центра по экспорту украинского зерна

В ходе встречи военных делегаций министерств обороны Турции, России и Украины с делегацией Организации Объединенных Наций (ООН) в Стамбуле по поводу украинского зерна было договорено о создании координационного центра.

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Об этом пишет государственное турецкое издание Anadolu со ссылкой на заявление министра обороны Турции Хулуси Акара.

"Сегодняшняя встреча, которая является важным шагом, сделанным для содействия разрешению продовольственного кризиса, зерно и прочее продовольствие. Все детали относительно безопасного перемещения загруженных судов по морю были изучены", - подчеркнул Хулуси Акар.

По результатам встречи, которая прошла в позитивной и конструктивной атмосфере, было достигнуто соглашение по базовым техническим вопросам, таким как создание координационного центра в Стамбуле, где будут присутствовать представители всех сторон, совместный контроль в пунктах выхода и прибытия из порта и обеспечение навигационной безопасности на маршрутах отправки.

В частности, на следующей неделе в Турции состоится повторная встреча с участием украинской и российской делегаций. По словам Акара, на ней все детали будут еще раз рассмотрены, в результате чего будет подписан окончательный документ.

Напомним, центр исследований продовольствия и землепользования KSE Institute оценил общую стоимость похищенных Россией зерновых и масличных культур в Украине более чем в 613 миллионов долларов.