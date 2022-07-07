Урожай зерновых и масличных в текущем году достигнет почти 70 млн тонн

В этом году Украина может получить 69,4 млн т зерновых и масличных с площади около 19,1 млн га. Экспорт из Украины при этом может достичь 31,5 млн т при существенном увеличении пропускной способности переходов на границах Украины.

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Об этом сообщает пресс-служба Украинской зерновой ассоциации.

Украинские аграрии, несмотря на сложные условия военного времени, заминированные поля и боевые действия продолжают мужественно бороться за урожай, чтобы Украина имела достаточно зерна и могла экспортировать часть урожая на мировой рынок.

В этом году Украина может получить 69,4 млн т зерновых и масличных с площади около 19,1 млн га. Экспорт из Украины при этом может достичь 31,5 млн т при существенном увеличении пропускной способности переходов на границах Украины. В условиях нынешней пропускной способности Украина может рассчитывать на объем около 25-30 млн т в 2022/2023 маркетинговом году.

Кроме того, переходящие остатки с 2021/2022 маркетингового года составили около 25,9 млн т, а в 2022/2023 МГ по оптимистическим прогнозам могут увеличиться до 36,6 млн т, а по пессимистическим – около 48 млн т.

Урожай пшеницы в Украине в этом году можем ожидать на уровне 20,8 млн т, несмотря на существенно более низкий показатель, чем в прошлом году (33 млн т), однако этот объем втрое больше, чем Украина потребляет пшеницы в год. При этом переходящие запасы пшеницы прошлого урожая составляют более 10 млн т. Экспорт пшеницы в 2022/2023 МГ с учетом крупных переходящих запасов может составить около 10 млн т пшеницы.

Прогноз урожая ячменя составляет 6,6 млн т (в 2021 – 10,1 млн т), а экспорт в 2022/2023 МГ можно ожидать на уровне 2 млн т. Урожай кукурузы в новом сезоне можно ожидать на уровне 27,3 млн (в прошлом году 37,6 млн т), при этом экспорт может составить около 10 млн т.

Урожай подсолнечника можно ожидать на уровне 9 млн т (в 2021 – 16,9 млн т), а экспорт на уровне 6 млн т с учетом переходящих запасов с прошлого сезона на уровне 5,8 млн т. Переработка подсолнечника в масло может достичь 7 млн т (в прошлом сезоне 10 млн т). Увеличение экспорта семян подсолнечника объясняется ограничениями экспорта масла из-за логистических проблем.

Урожай рапса прогнозируется на уровне 1,65 млн т (в 2021 – 2,9 млн т), при этом экспорт 2022/2023 МГ ожидается на уровне 1,45 млн т. Урожай сои ожидаем на уровне 2,2 млн т (в 2021 – 3,5 млн т), а экспорт 2022/2023 МГ можно ожидать на уровне 1,8 млн т.

В целом экспорт зерновых и масличных в 2022/2023 МГ можно ожидать на данном уровне, если Украина в условиях блокады черноморских портов сможет увеличить пропускную способность других логистических направлений вдвое, в том числе железнодорожных переходов на границах со странами ЕС.

Однако разблокировка черноморских портов значительно упростит логистику и стоимость перевозок зерна на экспорт и производители смогут получить большую цену за выращенный урожай в соответствии с той ценой, которая сложилась на мировом рынке. Разблокирование украинских портов и обеспечение безопасности мореплавания в Черном море является единственным путем быстро и эффективно возобновить украинский экспорт зерна в крайне нуждающиеся страны. Нехватка и дороговизна продовольствия может вызвать по оценкам ООН голод во многих бедных странах мира, массовые протесты и беспорядки, и как следствие массовую миграцию людей из стран Африки и Ближнего Востока в ЕС.

Отметим, с начала войны Украине удалось вывезти лишь 7% годового объема экспорта зерновых.

Напомним, Турция намерена интенсифицировать переговорный процесс по открытию коридоров для вывоза зерна из Украины по Черному морю и достичь результата в течение 7-10 дней.