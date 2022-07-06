С начала войны Украине удалось вывезти лишь 7% годового объема экспорта зерновых

2021/22 маркетинговый год для зерновых культур, который закончился 30 июня 2022 года, в Украине был слишком неоднозначным, поскольку имел невероятные достижения и одновременно чрезвычайные сложности из-за войны.

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Об этом сообщает пресс-служба Украинского клуба аграрного бизнеса (УКАБ).

Так, с одной стороны Украина получила наибольшую урожайность и валовые сборы зерновых культур. В 2021/22 МГ Украина собрала 86 млн т зерновых и зернобобовых культур, что на 14% выше предыдущего рекорда и на 32% больше предыдущего года.

Это был год, когда была достигнута высокая урожайность – 53,9 ц/га, что на 10% больше предыдущей рекордной урожайности и на 27% – урожайности предыдущего года. И вообще ожидался едва ли не лучший год для украинских аграриев.

С другой, - начатая Россией война поставила под угрозу проведение посевной 2022 года и привела к остановке экспорта из-за блокирования морских портов. Если с проведением посевной 2022 украинские аграрии справились, то вопрос с экспортом остается открытым.

"Украина выращивает зерновые культуры не только для удовлетворения внутреннего спроса, но и значительную часть экспортирует. Полномасштабное российское военное вторжение на территорию Украины повлекло за собой существенное сокращение экспортных отгрузок. Если в январе и феврале 2022 экспорт составил около 6 млн т, то с начала войны в июне 2022 едва удалось выйти на объемы в 1,4 млн т через альтернативные пути из-за блокады морских портов", - рассказывает Светлана Литвин, аналитик УКАБ.

В 2021/22 МГ украинским аграриям удалось экспортировать 48,5 млн т различных зерновых культур, что составляет 56% всех выращенных зерновых культур в этом году.

Вывезти эти объемы удалось еще до начала войны. С марта по июнь 2022 г. удалось экспортировать лишь 7% годового экспорта. В то же время около 18,5 млн. т зерновых, предназначенных для экспорта, остаются заблокированными в Украине.

"В настоящее время начинается новый 2022/23 маркетинговый год и стартует сбор озимых зерновых. Однако уже сейчас становится понятно, насколько он будет сложным для украинских аграриев. Уже практически созревшее зерно скоро будет собрано, предложение на рынке зерновых будет увеличиваться, низкая пропускная способность экспорта не позволит вывозить выращенное зерно, а внутренний рынок не нуждается в таких объемах. Соответственно, продукция будет не реализована, средства недополучены аграриями и будет возникать вопрос о целесообразности проведения посевной 2022/23 МГ в предыдущих объемах", - отмечает эксперт.

Отметим, Турция намерена интенсифицировать переговорный процесс по открытию коридоров для вывоза зерна из Украины по Черному морю и достичь результата в течение 7-10 дней.