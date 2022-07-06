З початку війни Україні вдалося вивезти лише 7% річного обсягу експорту зернових

2021/22 маркетинговий рік для зернових культур, який закінчився 30 червня 2022 року, в Україні був надто неоднозначним, оскільки мав неймовірні здобутки та водночас надзвичайні складності через війну.

Ми продовжуємо воювати з окупантом на інформаційному фронті, надаючи виключно перевірену інформацію та аналітику. Війна позбавила нас можливості заробляти, просимо Вашої підтримки. Підтримати delo.ua

Про це повідомляє прес-служба Українського клубу аграрного бізнесу (УКАБ).

Так, з одного боку, Україна отримала найбільшу врожайність і валові збори зернових культур. У 2021/22 МР Україна зібрала 86 млн т зернових і зернобобових культур, що на 14% вище за попередній рекорд і на 32% більше попереднього року.

Це був рік, коли було досягнуто високої врожайності – 53,9 ц/га, що на 10% більше попередньої рекордної врожайності та на 27% – урожайності попереднього року. І взагалі очікувався чи не найкращий рік для українських аграріїв.

З іншого боку, розпочата Росією війна поставила під загрозу проведення посівної 2022 року і призвела до зупинки експорту через блокування морських портів. Якщо з проведенням посівної 2022 року українські аграрії впоралися, то питання з експортом залишається відкритим.

"Україна вирощує зернові культури не тільки для задоволення внутрішнього попиту, а й значну частину експортує. Повномасштабне російське військове вторгнення на територію України спричинило суттєве скорочення експортних відвантажень. Якщо в січні та лютому 2022 року експорт склав близько 6 млн т, то з початку війни у червні 2022 року ледве вдалося вийти на обсяги в 1,4 млн т через альтернативні шляхи через блокаду морських портів", - розповідає Світлана Литвин, аналітик УКАБ.

У 2021/22 МР українським аграріям вдалося експортувати 48,5 млн. т різних зернових культур, що становить 56% усіх вирощених зернових культур цього року.

Вивезти ці обсяги вдалося ще до початку війни. З березня до червня 2022 р. вдалося експортувати лише 7% річного експорту. Водночас, близько 18,5 млн. т зернових, призначених для експорту, залишаються заблокованими в Україні.

"В даний час починається новий 2022/23 маркетинговий рік і стартує збирання озимих зернових. Проте вже зараз стає зрозуміло, наскільки він буде складним для українських аграріїв. Вже практично дозріле зерно скоро буде зібрано, пропозиція на ринку зернових збільшуватиметься, низька пропускна спроможність експорту не дозволить вивозити вирощене зерно, а внутрішній ринок не потребує таких обсягів. Відповідно, продукція буде не реалізована, кошти недоотримані аграріями і виникатиме питання щодо доцільності проведення посівної 2022/23 МР у попередніх обсягах", - зазначає експерт.

Зазначимо, Туреччина має намір інтенсифікувати переговорний процес щодо відкриття коридорів для вивезення зерна з України Чорним морем і досягти результату протягом 7-10 днів.