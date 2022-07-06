Ердоган заявив, що досягти згоди щодо відкриття "зернових коридорів" вдасться через 7-10 днів

Туреччина має намір інтенсифікувати переговорний процес щодо відкриття коридорів для вивезення зерна з України Чорним морем і досягти результату протягом 7-10 днів.

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Про це заявив президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган після зустрічі з італійським прем'єром Маріо Драгі, пише Politico.

Ердоган зазначив, що домовленість про відкриття "зернових коридорів" з українських портів може бути досягнута за 7-10 днів.

"Переговори продовжуються. Зерно, соняшникова олія - все це має потрапити в інші країни світу. Через 7-10 днів ми активізуємо переговори і спробуємо досягти результату", - сказав Ердоган.

Він пообіцяв, що Туреччина активізує зусилля щодо переговорного процесу між Україною та країною-агресором РФ і вже найближчим часом результату буде досягнуто. Анкара прагне бути посередником для якнайшвидшого вирішення питання під егідою ООН.

Українська влада хоче, щоб Туреччина надала гарантії безпеки суднам, які перевозять зерно через Чорне море.

Ердоган підкреслив, що безпечний прохід через Чорне море дуже важливий для комерційного судноплавства, оскільки країни Африки вже зіткнулися з дефіцитом зерна.

Нагадаємо, 12 червня Ердоган анонсував переговори з Путіним та Зеленським про створення "зернового коридору". Надалі стало відомо, що 21 червня відбулася зустріч турецької та російської делегацій щодо вирішення продовольчої кризи та евакуації суден із зерном. Зокрема було заявлено про домовленість про переговори між Туреччиною, Росією, Україною та ООН для вирішення цієї проблеми.

Зазначимо, президент Володимир Зеленський заявив, що переговори про гарантії забезпечення експорту зерна з України Чорним морем Україна веде з Туреччиною і генеральним секретарем ООН Антоніу Гутеррішем.