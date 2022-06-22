Турция заявляет об успешных переговорах с РФ по разблокированию украинских портов

В Москве 21 июня состоялась встреча турецкой и российской военных делегаций по решению продовольственного кризиса и эвакуации судов с зерном, ожидающих в украинских портах.

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Об этом сообщает информационное агентство Anadolu.

Отмечается, что встречи военных делегаций во главе с турецким и российским генералами, назначенные в рамках "дипломатии красной линии", прошли в конструктивной и очень позитивной атмосфере.

В частности, была достигнута договоренность о переговорах между Турцией, Россией, Украиной и ООН для решения проблемы.

Как сообщает агентство, через несколько часов после окончания встречи турецкий сухогруз, который ждал несколько дней, вышел из украинского порта.

Турецкий корабль "Азов Конкорд" стал первым иностранным судном, вышедшим из украинского порта в Мариуполе, который находится под оккупацией российской армии.

Напомним, страны "Большой семерки" (Великобритания, Германия, Италия, Канада, Франция, Япония и США) обвинили Россию, развернувшую войну против Украины, в росте мировых цены на продовольствие, так как военные действия угрожают глобальной продовольственной безопасности.