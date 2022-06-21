Политическая воля и доказательства. Как можно наказать Россию за похищенное продовольствие

Вопрос наказания РФ за похищенное продовольствие имеет общие черты с вопросом наказания за разрушение инфраструктуры и совершение других преступлений против гражданского населения. В частности, речь идет о нарушении Женевской конвенции 1949 о защите гражданского населения во время войны.

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По состоянию на сегодняшний день и пока не закончилась война главным приоритетом является правильная фиксация совершенных нарушений. Фактически РФ похищает не только продовольствие, ведь из Украины вывозятся основные средства производства – техника, удобрения, химикаты и другие материальные ценности лиц, отказавшихся сотрудничать с оккупантами. Таким образом, оккупированная территория и мир остаются не только без продовольствия, но без средств для производства.

В дальнейшем все правильно зафиксированные доказательства воровства могут использоваться вместе с другими доказательствами агрессии РФ против Украины.

Также важно взаимодействие с международными организациями и партнерами с целью недопущения реализации украденной продукции. Ни одно цивилизованное государство не примет похищенную продукцию, однако остаются страны, лояльные РФ (Сирия, Беларусь, Индия). Кроме того, РФ имеет возможность скрывать похищенное продовольствие, например, смешав его с собственным или через перезагрузку на другие суда, перепродажу внутри РФ и т.д.

Если привлекать организации, которые уполномочены привлечь РФ к ответственности, то возникает общая проблема иммунитета РФ как суверенного государства. Добровольно Россия даже не будет участвовать в судебных процессах против нее, опираясь на непризнание такого суда и/или арбитража или непризнание соответствующей юрисдикции/полномочий и т.д. Аналогично, если будет принято решение в пользу Украины, РФ не будет признавать решение такого суда и/или арбитража или какой-либо другой организации.

В течение десятилетия агрессивной политики в мире Россия научилась максимально искажать и сводить к абсурду все нормы международного права. Наиболее реалистичной опцией остается принудительная конфискация активов РФ и подсанкционных лиц с последующей передачей Украине. Также остается юридическая возможность предъявления исков частными компаниями к покупателям ворованной продукции, однако из-за юрисдикционных сложностей и проблематики доказывания такой способ не будет эффективным.

В первую очередь украинские послы в соответствующих государствах должны обращаться к правительствам или соответствующим органам с требованием сделать невозможным реализацию краденого продовольствия.

Также следует ходатайствовать о задержании непосредственных исполнителей преступления (владельцы судов, перевозчики) и фиксации нарушений. В дальнейшем соответствующие компании, участвовавшие в краже продовольствия, будут привлечены к ответственности.

Ответственность самой России зависит от политической воли цивилизованного мира. Все понимают, что происходит, однако проблема – в правовых механизмах и правовых способах привлечения РФ к ответственности из-за ее агрессивности и нежелания играть по правилам.

Украина имеет возможность в политико-правовом поле во всех международных организациях, связанных с международной торговлей, ходатайствовать об исключении РФ из таких организаций и/или наложении соответствующих санкций за нарушение фундаментальных принципов. В частности, Россия по состоянию на сегодняшний день является членом Всемирной торговой организации (ВТО) и Международного совета по зерну. Исключение РФ – только вопрос времени.

Следовательно, по состоянию на сегодняшний день в случае похищения продовольствия остается только фиксировать все преступления. Привлечение к ответственности России будет выходить за рамки классических процедур, поскольку это государство играет не по правилам. Для этого западные партнеры Украины должны внести изменения в законодательство. К примеру, в США был представлен ряд законопроектов, нацеленных на конфискацию активов подсанкционных россиян, таких как двухпартийный законопроект RELIEF, законопроект Asset Seizure for Ukraine Reconstruction Act.