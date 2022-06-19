Из Луганской области российские оккупанты вывезли десятки тысяч тонн агропродукции, - Гайдай

Из зернохранилищ Луганской области оккупанты РФ вывезли 15 тысяч тонн подсолнечника и 10 тысяч тонн зерна.

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Об этом сообщил глава Луганской ОВ Сергей Гайдай в Facebook.

Гайдай подчеркнул, что оккупанты взорвали элеватор, захватили имущество большинства агропредприятий и воруют украинское зерно.

"Для переправки в Россию 650 тонн зерна из Старобельска даже железную дорогу быстро организовали. А теперь строят планы получить рекордный урожай озимой пшеницы – около миллиона тонн зерновых. Озимой – то есть посеянной осенью, на полях мирной украинской Луганщины!", - говорится в сообщении Луганской администрации.

По словам Гайдая, оккупационные власти заготавливают зерно под будущую посевную, предлагая аграриям "благоприятные условия закупок" - по 8,0 тысячи российских рублей, тогда как Украина платила по 8,6 тыс гривен за тонну продукции.

"Фактически производителям заплатят только 30% стоимости зерна еще и в рублях. Специалисты понимают, что за эти средства провести посевную кампанию под урожай 2023 невозможно", - говорит он.

Напомним, что Maxar опубликовал спутниковые снимки российских судов, которые вывозят ворованное украинское зерно.