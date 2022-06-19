Россия озвучила условия открытия коридоров для украинского зерна

Россия хочет, чтобы санкции против экспорта собственного зерна и зерновых были сняты.

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Так, в обмен на отмену санкций Россия обещает открыть коридоры для вывоза зерна из портов Украины. Об этом заявил постоянный координатор ООН в Турции Альваро Родригес в интервью СNN Türk.

"Сначала мы хотим прекращения огня. Если говорить конкретно о продуктовой безопасности, то переговоры продолжаются на высоком уровне. Но вывести оттуда суда с зерном не так просто, как можно подумать. Поскольку мы знаем, что российский флот находится в Черном море, мы также знаем, что Украина имеет мины на своих берегах для их собственной безопасности", - сказал постоянный координатор ООН в Турции Альваро Родригес.

По его словам, чтобы достичь договоренностей между сторонами, необходимо провести много переговоров. По этой причине переговоры идут на высоком уровне.

Напомним, что Украина увеличила экспорт зерна, несмотря на блокировку портов.