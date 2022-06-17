Украина увеличила экспорт зерна, несмотря на блокировку портов, — Минагрополитики

В период с начала 2021/22 маркетингового года по 17 июня Украина отгрузила на внешние рынки 47,794 млн тонн зерновых и зернобобовых культур, что на 10% или на 4,3 тыс тонн превышает показатель за аналогичный период предыдущего МГ.

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Об этом сообщает Министерство аграрной политики и продовольствия со ссылкой на данные Государственной таможенной службы.

В разрезе культур фиксируется наращивание экспорта по всем видам зерновых. В частности, пшеницы с начала сезона экспортировано 18,64 млн тонн, что на 15% превышает показатель этого же периода 2020/21 МГ, ячменя — 5,73 млн тонн (+38%).

Кроме того, Украина отгрузила на внешние рынки 161,5 тыс тонн ржи, что почти на 150 тысяч тонн превышает показатель за такой же период в предыдущем МГ. Экспорт кукурузы достиг 22,9 млн тонн (+ 664 тыс тонн).

В тож время просел показатель экспорта украинской муки. Украина уже поставила на мировой рынок 69,6 тыс тонн муки (всех видов), что на 41% уступает показателю на аналогичную дату прошлого сезона.

Украина увеличивает экспорт зерновых, несмотря на блокировку морских портов, что стало следствием российской военной агрессии. Отметим, что проблема разблокирования морского экспорта Украины из-за угрозы всемирного голода находится в фокусе внимания мировых лидеров, оставаясь нерешенной, уже более двух месяцев.

Украинское правительство уже разработало два маршрута для экспорта зерна, которые будут проходить через Польшу и Румынию.