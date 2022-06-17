Україна збільшила експорт зерна, незважаючи на блокування портів, — Мінагрополітики

У період з початку 2021/22 маркетингового року по 17 червня Україна відвантажила на зовнішні ринки 47,794 млн тонн зернових та зернобобових культур, що на 10% або на 4,3 тис тонн перевищує показник за аналогічний період попереднього МР.

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Про це повідомляє Міністерство аграрної політики та продовольства з посиланням на дані Державної митної служби.

У розрізі культур фіксується нарощування експорту з усіх видів зернових. Зокрема, пшениці з початку сезону експортовано 18,64 млн тонн, що на 15% перевищує показник цього ж періоду 2020/21 МР, ячменю — 5,73 млн тонн (+38%).

Крім того, Україна відвантажила на зовнішні ринки 161,5 тис тонн жита, що майже на 150 тисяч тонн перевищує показник за такий же період у попередньому МР. Експорт кукурудзи досяг 22,9 млн тонн (+ 664 тис. тонн).

Водночас просів показник експорту українського борошна. Україна вже поставила на світовий ринок 69,6 тис тонн борошна (всіх видів), що на 41% поступається показником на аналогічну дату минулого сезону.

Україна збільшує експорт зернових, незважаючи на блокування морських портів, що стало наслідком російської військової агресії. Зазначимо, що проблема розблокування морського експорту України через загрозу всесвітнього голоду перебуває у фокусі уваги світових лідерів, залишаючись невирішеною, вже понад два місяці.

Український уряд вже розробив два маршрути для експорту зерна, які проходитимуть через Польщу та Румунію.