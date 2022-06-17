У ЄС запустили платформу для оптимізації експорту українського зерна

Європейська комісія спільно з V_labs та Rail Cargo Group запустила торгову платформу для зерна "Зернові шляхи" – Grainlane, яка сприятиме оптимізації експорту зерна з України до держав-членів ЄС.

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Про це повідомляє прес-служба Мінагрополітики України.

Платформа призначена для продажу та купівлі сільськогосподарських товарів, поєднуючи та зміцнюючи контакти між представниками європейської логістики та українськими трейдерами та фермерами на міжнародному рівні.

Особливістю платформи є те, що на ній одночасно будуть розміщені і торгові, і транспортні запити, що полегшують процес організації експортного постачання.

Представники європейської логістики матимуть змогу вирішувати організаційні питання з українськими партнерами. Останні зможуть знайти партнерів для експорту своєї продукції та нові логістичні рішення.

Це особливо актуально для експорту зерна з України наземним транспортом, оскільки формуватимуться нові ділові відносини та ланцюжки поставок.

Такий механізм має прискорити процес узгодження можливостей попиту та пропозиції. При цьому гарантується повна прозорість попиту та пропозиції та оптимальна логістика для продукції.

Платформа доступна за посиланням англійською та німецькою мовами.

Якщо платформа Grainlane буде широко користуватися попитом серед представників українських трейдерів і фермерів, до неї будуть додані додаткові функції, такі як специфікація перетину кордону або база даних попиту на логістику на короткий термін.

Нагадаємо, Українська зернова асоціація (УЗА) звернулася до уряду з проханням організувати "зелений коридор" для транспортування зерна до річкових портів Дунаю єдиним доступним шляхом через село Паланка у Молдові.