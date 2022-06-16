Аграрии просят организовать "зеленый коридор" для зерна через молдавское село Паланка

Украинская зерновая ассоциация (УЗА) обратилась к правительству с просьбой организовать "зеленый коридор" для транспортировки зерна в речные порты Дуная единственным доступным путем через село Паланка в Молдове.

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Об этом сообщает пресс-служба УЗА.

Как отмечается в обращении, сегодня из-за всех доступных альтернативных путей Украина может экспортировать не более 1,5 млн тонн зерна в месяц. В то время как до 24 февраля эти объемы достигали 5-6 млн тонн благодаря тому, что на 95-98% зерновой экспорт осуществлялся через морские порты.

"В настоящее время большая часть экспорта зерна осуществляется через украинские порты Дуная. К сожалению, один из путей доступен к дунайским портам — мост через Днестровский лиман поврежден и движение железнодорожных вагонов и автомобильного транспорта значительно затруднено. Другим путем доступа к портам Дуная является автомобильная дорога через село Паланки (Молдова). Ожидаемо, эта дорога раньше не была задействована под перевозку грузов, поэтому пропускная способность ее значительно ограничена", — говорится в сообщении.

Учитывая вышеперечисленное и текущее положение дел в Украине, УЗА просит правительство создать "зеленый коридор" для перевозки зерновых грузов на экспорт через дунайские порты, в частности, на участке вблизи села Паланки.

Отмечается, что на сегодняшний день экспорт зерновых грузов является одним из основных источников пополнения валютных резервов государства и финансирования работы товаропроизводителей. Кроме того Украина является ключевым гарантом продовольственной безопасности не только нашей страны, но и всего мира.

Отметим, что проблема разблокирования морского экспорта Украины из-за угрозы всемирного голода находится в фокусе внимания мировых лидеров, оставаясь нерешенной, уже более двух месяцев.

При этом на территории Украины хранится до 30 млн тонн зерна, которые нужно экспортировать. Поэтому украинское правительство разработало два маршрута для экспорта зерна, которые будут проходить через Польшу и Румынию.