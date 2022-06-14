ЕС и США построят зернохранилища на границе Украины, чтобы вывезти заблокированное в портах зерно

Евросоюз та США разрабатывают разные схемы вывоза зерна из заблокированных морских портов Украины. В частности, западные союзники предлагают построить временные зернохранилища на границе, а также внутри страны взамен тех, что пострадали от военных действий.

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Об этом сообщил президент США Джозеф Байден и пресс-служба правительства Украины.

Американский лидер подчеркнул, что чрезвычайно важно найти способ наладить экспорт зерна из Украины для стабилизации глобальных цен на продовольствие. При этом он заметил, что вывезти зерновые морем рискованно, так как россияне могут атаковать судна.

"У нас есть план: вывезти его через другие страны по железной дороге. Но ширина колеи украинской железной дороги отлична от колеи в Европе, поэтому мы построим временные элеваторы на границе Украины. С Польшей, в том числе. Таким образом, мы сможем переправить зерно из украинских вагонов в зернохранилища, в европейские вагоны и дальше погрузить на суда", — резюмировал Байден.

В Кабмине Украины уточнили, что к этому процессу собираются присоединится правительства европейских стран. Заместитель министра аграрной политики и продовольствия Украины Маркиян Дмитрасевич отметил, в нынешних низких темпах экспорта Украина может получить дефицит хранилищ для урожая на уровне 10–15 млн тонн.

"До войны общая емкость хранения составляла 75 млн тонн зерна, но на сегодняшний день хранилищ осталось только на 60 млн тонн – остальные потеряны в результате разрушений и временной оккупации. Поэтому у нас есть неотложная потребность в обустройстве временных зерновых хранилищ – модульных конструкций и полиэтиленовых пакетов", – рассказал Дмитрасевич.

По его словам, ЕС рассмотрит возможность предоставления Украине таких временных хранилищ. Это не только поможет наладить экспорт, но и сохранит урожай.

Напомним, около 25 млн тонн зерна остаются в Украине и не могут быть экспортированы по причине блокады морских портов из-за войны.

Тем временем некоторые страны пытаются договориться об вывозе украинского зерна именно через порты. Так, СМИ сообщили, что РФ и Турция якобы достигли предварительного соглашения об обеспечении экспорта украинского зерна по морскому коридору из порта Одессы. Президент Владимир Зеленский после этого заявил, что Украина готова к возобновлению экспорта зерна через Черное море, однако на переговоры с Турцией и Россией об этом украинскую сторону никто не приглашал.