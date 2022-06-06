Турция и РФ договорились об экспорте зерна из порта Одессы, но Украина скептически к этому относится - Bloomberg

Российская Федерация и Турция добились предварительного соглашения об обеспечении экспорта украинского зерна морским коридором из Одесского порта. Однако Украина к подобному роду заявлениям относится скептически, сообщает Bloomberg.

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Отмечается, что правительство президента Турции Реджепа Эрдогана предложило военную помощь для разминирования побережья Одессы и сопровождения судов с зерном, но Украина еще не одобрила этот план, опасаясь, что снятие защиты может оставить жизненно важный порт открытым для нападения России, о чем ранее заявив глава украинского МИД Дмитрий Кулеба.

В то же время Турция надеется, что одобрение этого предложения ООН может развеять опасения по поводу безопасности. Ожидается, что в среду, 8 июня, стороны будут обсуждать план во время визита министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова в Анкару. Пока нет понимания, направит ли Украина своего представителя.

Предварительный план, предложенный Турцией и Россией, позволит разминировать акваторию вблизи Одессы и гарантировать безопасный выход кораблей из Черного моря под эгидой ООН. Целью Турции является создание центра в Стамбуле для мониторинга и координации грузов.

Также Россия требует возможности проверять корабли, направляющиеся в Украину, на наличие оружия, но Киев сопротивляется этому условию.

Напомним, что в ближайшее время в Стамбуле должна состояться встреча российской и украинской сторон при посредничестве Турции и ООН с целью создания дорожной карты "зернового коридора" из украинских портов.

Ранее верховный представитель по иностранным делам и политике безопасности ЕС Жозеп Боррель заявил, что Россия несет прямую ответственность за любые дефициты в международной торговле зерном.