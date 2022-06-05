Боррель: Россия несет прямую ответственность за любые дефициты в международной торговле зерном

Верховный представитель по иностранным делам и политике безопасности ЕС Жозеп Боррель ответил на возмущения главы РФ Владимира Путина, который обвинил Запад в начинающемся продовольственном кризисе.

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В своем Twitter Боррель подчеркнул, что все санкции ЕС и США и других стран направлены на то, чтобы остановить Россию и прекратить войну в Украине. При этом они никак не связаны с созданием продовольственного кризиса в мире, ведь за этим стоит исключительно РФ.

"Россия несет прямую ответственность за любой дефицит в международной торговле зерном и вместо прекращения своей агрессии активно стремится переложить ответственность на международные санкции", — отметил глава дипломатии ЕС.

В частности, как подчеркнул Боррель, блокада Россией портов Украины препятствует экспорту зерна. Он еще раз заявил, что ЕС будет и впредь демонстрировать полную солидарность с другими странами в преодолении последствий войны.

"Президент Путин должен прекратить свою войну против Украины. Территориальная целостность Украины должна быть восстановлена. Это в интересах всего международного сообщества", — добавил политик.

Отметим, что проблема разблокирования морского экспорта Украины из-за угрозы всемирного голода находится в фокусе внимания мировых лидеров, оставаясь нерешенной, уже более двух месяцев.

Тем временем Европа ожидает примерно 150 тысяч мигрантов из Африки и Ближнего Востока до конца этого года. Такая волна, по прогнозам, может быть спровоцирована продовольственным кризисом и ожидающимся голодом из-за войны в Украине.