В Евросоюзе ожидают волну мигрантов до конца года из-за возможного голода

Европа ожидает примерно 150 тысяч мигрантов из Африки и Ближнего Востока до конца этого года. Такая волна, по прогнозам, может быть спровоцирована продовольственным кризисом и ожидающимся голодом из-за войны в Украине.

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Об этом сообщает Reuters.

"Ожидается, что в этом году прифронтовые государства-члены ЕС примут более 150 000 мигрантов", - заявил министр внутренних дел Кипра Никос Нурис после встречи с коллегами-министрами так называемой группы MED5 в Венеции.

По данным агентства ООН по делам беженцев, в этом году около 36 400 соискателей убежища и мигрантов уже прибыли в Италию, Испанию, Грецию, Кипр и Мальту - в дополнение к 123 318 прибывшим в 2021 году.

Координатор ООН по кризисным ситуациям Амин Авад заявил, что нехватка пшеницы и других зерновых может затронуть 1,4 миллиарда человек, добавив, что необходимы дополнительные переговоры, чтобы разблокировать порты в Украине, чтобы избежать голода и массовой миграции по всему миру.

На Россию и Украину приходится почти треть мировых поставок пшеницы, при этом Россия также является ключевым экспортером удобрений, а Украина — крупным поставщиком кукурузы и подсолнечного масла.

"Если пшеница останется заблокированной в портах Черного моря, мы должны ожидать большего потока мигрантов", — заявила министр внутренних дел Италии Лусиана Ламоргезе.

Отметим, что проблема разблокирования морского экспорта Украины из-за угрозы всемирного голода находится в фокусе внимания мировых лидеров, оставаясь нерешенной, уже более двух месяцев.