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Польша прекратит выплаты большинству украинских беженцев
Правительство Польши с 1 июля прекращает выплачивать 40 злотых (около 276 грн) на питание и проживание беженцев из Украины. Об этом сообщил заместитель главы МВД и администрации и представитель правительства по делам беженцев Павел Боссернакер в эфире TVP Info, передает польское издание RP.
"Мы убеждены, что многие украинцы в Польше способны стать независимыми и адаптироваться. Но для некоторых лиц льготы будут расширены, речь об инвалидах, беременных женщинах и многодетных мамах", — рассказал Боссернакер.
Он убежден, что большинство украинских беженцев в Польше либо уже обзавелись источниками дохода, либо способны это сделать в ближайшее время.
В тоже время выяснилось, что в добавок у польского правительства заканчиваются деньги на обеспечение украинцев.Подписывайтесь на наш YouTube канал
Напомним, польский сайт Ukraincy Do Pracy призывает украинцев, оказавшихся в этой стране, бесплатно использовать его для поиска работы. Основным его преимуществом создатели называют полное отсутствие посредников: все заявки на работу поступают прямо к работодателям.
По данным самого портала, ежемесячно его посещает около 60 тысяч пользователей.