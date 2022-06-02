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Польша прекратит выплаты большинству украинских беженцев

Польша прекратит выплаты большинству украинских беженцев

Правительство Польши с 1 июля прекращает выплачивать 40 злотых (около 276 грн) на питание и проживание беженцев из Украины. Об этом сообщил заместитель главы МВД и администрации и представитель правительства по делам беженцев Павел Боссернакер в эфире TVP Info, передает польское издание RP.

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"Мы убеждены, что многие украинцы в Польше способны стать независимыми и адаптироваться. Но для некоторых лиц льготы будут расширены, речь об инвалидах, беременных женщинах и многодетных мамах", — рассказал Боссернакер.

Он убежден, что большинство украинских беженцев в Польше либо уже обзавелись источниками дохода, либо способны это сделать в ближайшее время.

В тоже время выяснилось, что в добавок у польского правительства заканчиваются деньги на обеспечение украинцев.

Напомним, польский сайт Ukraincy Do Pracy призывает украинцев, оказавшихся в этой стране, бесплатно использовать его для поиска работы. Основным его преимуществом создатели называют полное отсутствие посредников: все заявки на работу поступают прямо к работодателям.

По данным самого портала, ежемесячно его посещает около 60 тысяч пользователей.

Автор:
Вита Молодан