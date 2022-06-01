В Польском посольстве разъяснили условия въезда и пребывания в Польше для украинцев

Посольство Польши в Украине опубликовало разъяснения для украинцев относительно въезда на территорию страны или пребывания там. Об этом посольство написало на своей странице в Facebook.

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Так, согласно польскому законодательству, пребывание всех граждан Украины, прибывших на законных основаниях на территорию Польши в связи российским вторжением и задекларировавших намерение остаться в Польше, считается легальным в течение 18 месяцев, начиная с 24 февраля 2022 года.

Граждане Украины, которые в любой момент при пересечении границы объявили о выезде из Украины в связи с целью получения защиты в Польше, могут в течение 18 месяцев с 24 февраля этого года свободно выезжать из Польши и их возвращение в Польшу в этот период. будет законным.

Въезжающие в Польшу граждане Украины каждый раз должны сообщать о целях своего путешествия в рамках пограничного контроля. Так, задекларировав своей целью въезд в Польшу – необходимость получения защиты в связи с военными действиями в Украине, граждане Украины имеют возможность на получение права на легальное пребывание, о котором идет речь выше.

Гражданин Украины теряет право легального пребывания в Польше в случае одноразового выезда с территории Польши сроком более одного месяца, но не когда сумма коротких выездов превысит этот срок.

Гражданин Украины, въезд которого на территорию Польши с территории Украины не связан с военными действиями, а имеет характер регулярного пограничного движения, подлежит пограничному контролю на принципах, определенных в Шенгенском кодексе о границах (наличие биометрического паспорта и соблюдение коридора пребывания в 90 дней (в течение 180 дней).

Гражданин Украины, полностью использовавший разрешенный срок пребывания, может заявить о въезде в Польшу в связи с военными действиями на территории Украины, что обусловит дополнительное изучение его заявки в соответсвии с польским законодательством и, в случае положительного рассмотрения, ему может быть разрешен въезд на территорию Польши.

Указанные выше условия не касаются граждан Украины, имеющих: разрешение на постоянное проживание в Польше, вид на жительство Европейского Союза, разрешение на временное пребывание в Польше, статус беженца, дополнительную защиту, разрешение на толерантное пребывание, разрешение на пребывание по гуманитарным причинам.

Также описанные выше условия не касаются тех, кто подал заявления на международную защиту в Республике Польша или от имени которых поданы такие заявки, заявил о своем намерении подачи заявлений на международную защиту или таких лиц, кого касаются такие заявления о намерениях.

В случае если въезд гражданина Украины не зарегистрирован комендантом Пограничной службы Польши при прохождении контроля на границе, гражданин Украины должен зарегистрировать свое пребывание в любом управлении гмины на территории Польши путем получения номера PESEL в срок не более 90 дней со дня везда. На основании этого, Комендант пограничной службы Польши регистрирует пребывание гражданина Украины на территории страны.

Граждане Украины, не имеющие краткосрочной или долгосрочной визы или вида на жительство, выданное государством-членом ЕС, и имеющие право на временную защиту, согласно законодательству Польши, могут выехать из Польши только в то государство-член ЕС, где они хотят реализовать свои права, связанные с временной охраной.

Напомним, из-за нападения РФ на Украину почти 14 млн украинцев были вынуждены покинуть свои дома, из которых 8 млн являются внутриперемещенными лицами.

Из общего числа беженцев около 2,75 млн человек трудоспособного возраста. Из них 43,5 процента, или 1,2 миллиона человек, ранее работавших и потерявших или уволившихся с работы, говорилось в сообщении Международной организации труда.