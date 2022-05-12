Война выгнала из дома каждого третьего украинца

Из-за нападения РФ на Украину почти 14 млн украинцев были вынуждены покинуть свои дома, из которых 8 млн являются внутриперемещенными лицами, сообщила помощник Генерального секретаря ООН по гуманитарным вопросам Джойс Мсуя.

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"227 партнеров, большинство национальных неправительственных организаций оказали гуманитарную помощь более 5,4 млн человек, многим из них – на востоке. Это увеличение беспрецедентно", – отметила она на заседании Совбеза ООН в четверг.

Напомним, что вместе с тем с момента российского вторжения Украина потеряла 4,8 млн рабочих мест. С начала агрессии более 5,23 миллионов беженцев бежали в соседние страны. К беженцам относятся преимущественно женщины, дети и лица старше 60 лет.

Из общего числа беженцев около 2,75 млн человек трудоспособного возраста. Из них 43,5 процента, или 1,2 миллиона человек, ранее работавших и потерявших или уволившихся с работы, говорилось в сообщении Международной организации труда.