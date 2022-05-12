Війна вигнала з домівки кожного третього українця

Через напад РФ на Україну майже 14 млн українців були змушені покинути свої домівки, з яких 8 млн є внутрішньо переміщеними особами, повідомила помічник Генерального секретаря ООН з гуманітарних питань Джойс Мсуя.

Ми продовжуємо воювати з окупантом на інформаційному фронті, надаючи виключно перевірену інформацію та аналітику. Війна позбавила нас можливості заробляти, просимо Вашої підтримки. Підтримати delo.ua

"227 партнерів, більшість національних неурядових організацій надали гуманітарну допомогу понад 5,4 млн людей, багатьом із них – на сході. Це збільшення є безпрецедентним", – відмітила вона на засіданні Радбезу ООН у четвер.

Нагадаємо, що разом із тим з моменту російського вторгнення Україна втратила 4,8 млн робочих місць. З початку агресії понад 5,23 мільйона біженців бігли до сусідніх країн. До біженців належать переважно жінки, діти та особи старше 60 років.

Із загальної кількості біженців близько 2,75 млн. осіб працездатного віку. З них 43,5 відсотка, або 1,2 мільйона людей, раніше працювали та втратили або звільнилися з роботи, йшлося у повідомленні Міжнародної організації праці.