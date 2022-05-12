З початку війни Україна втратила майже 5 млн робочих місць

З моменту російського вторгнення Україна втратила 4,8 млн робочих місць. Про це йдеться у повідомленні Міжнародної організації праці.

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"За оцінками дослідження, якщо бойові дії загостряться, втрати робочих місць зростуть до семи мільйонів осіб. Однак, якщо бойові дії припиняться негайно, можливе швидке відновлення з поверненням 3,4 мільйона робочих місць. Це скоротить втрати робочих місць до 8,9%", - сказано у повідомленні

Згідно з ним, з моменту початку російської агресії 24 лютого, понад 5,23 мільйона біженців бігли до сусідніх країн. До біженців належать переважно жінки, діти та особи старше 60 років. Із загальної кількості біженців близько 2,75 млн. осіб працездатного віку. З них 43,5 відсотка, або 1,2 мільйона людей, раніше працювали та втратили або звільнилися з роботи.

"Криза в Україні може також призвести до проблем із роботою в сусідніх країнах, головним чином в Угорщині, Молдові, Польщі, Румунії та Словаччині. Якщо бойові дії продовжаться, українські біженці будуть змушені залишатися у вигнанні довше, що чинитиме додатковий тиск на ринок праці та системи соціального захисту у цих сусідніх державах і збільшить безробіття у багатьох із них", - йдеться у повідомленні.

Також повідомляється, що серйозний спад в економіці та зайнятості, котрий зачепив Російську Федерацію, значно впливає на Центральну Азію, особливо на країни, економіка яких залежить від грошових переказів з Російської Федерації, таких як Казахстан, Киргизстан, Таджикистан і Узбекистан.

Російська агресія також спричинила шок для світової економіки, що ще більше ускладнило вихід із кризи спричиненої COVID-19. Це, ймовірно, вплине на зростання зайнятості та реальної заробітної плати та створить додаткове навантаження на системи соціального захисту.

Нагадаємо, в Україні спростили процедуру встановлення безробітних на облік, а роботодавці отримали додаткові стимули для працевлаштування внутрішньо переміщених осіб.