С начала войны Украина потеряла почти 5 млн рабочих мест

С момента российского вторжения Украина потеряла 4,8 млн рабочих мест. Об этом сказано в сообщении Международной организации труда.

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"По оценкам исследования, если боевые действия обострятся, потери рабочих мест возрастут до семи миллионов человек. Однако, если боевые действия прекратятся немедленно, возможно быстрое восстановление с возвращением 3,4 миллиона рабочих мест. Это сократит потери рабочих мест до 8,9%", — сказано в сообщении

Согласно ему, с момента начала российской агрессии 24 февраля, более 5,23 миллиона беженцев бежали в соседние страны. К беженцам относятся в основном женщины, дети и лица старше 60 лет. Из общего числа беженцев около 2,75 млн человек трудоспособного возраста. Из них 43,5 процента, или 1,2 миллиона человек, ранее работали и потеряли или уволились с работы.

"Кризис в Украине может также привести к проблемам с работой в соседних странах, главным образом в Венгрии, Молдове, Польше, Румынии и Словакии. Если боевые действия продолжатся, украинские беженцы будут вынуждены оставаться в изгнании дольше, что окажет дополнительное давление на рынок труда и системы социальной защиты в этих соседних государствах и увеличит безработицу во многих из них", - говорится в сообщении.

Также сообщается, что серьезный спад в экономике и занятости, затронувший Российскую Федерацию, оказывает значительное влияние на Центральную Азию, особенно на страны, экономика которых зависит от денежных переводов из Российской Федерации, таких как Казахстан, Кыргызстан, Таджикистан и Узбекистан.

Российская агрессия также вызвала шок для мировой экономики, что еще больше осложнило выход из кризиса COVID-19. Это, вероятно, повлияет на рост занятости и реальной заработной платы и создаст дополнительную нагрузку на системы социальной защиты.

Напомним, в Украине упростили процедуру постановки безработных на учет, а работодатели получили дополнительные стимулы для трудоустройства внутренне перемещенных лиц.