В Украине упростили процедуру постановки безработных на учет, — Минэкономики

В Украине упростили процедуру постановки безработных на учет, а работодатели получили дополнительные стимулы для трудоустройства внутренне перемещенных лиц.

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Об этом сообщила первый вице-премьер-министр – министр экономики Украины Юлия Свириденко в Facebook.

Отмечается, что президент Владимир Зеленский подписал закон 2220-IX, предусматривающий упрощение процедуры предоставления статуса безработного и назначения пособия по безработице.

По словам главы Минэкономики, всем внутренне перемещенным лицам и людям на территориях активных боевых действий статус безработного будет предоставляться с 1-го дня регистрации в центре занятости и будет назначаться пособие по безработице. Теперь достаточно подтвердить свой статус по телефону, с помощью мессенджера, электронной почты и т.д.

"Люди, которые не имели возможности прекратить трудовые отношения и забрать свою трудовую книжку, также смогут зарегистрироваться в качестве безработных по своему заявлению. Одновременно Госслужба занятости информирует об этом работодателя, Пенсионный фонд и Налоговую службу, а данные о трудовом стаже получают в государственных реестрах", – говорится в сообщении.

Также министр отметила, что теперь работодатели будут иметь дополнительные экономические стимулы для трудоустройства внутренне перемещенных лиц. ВПЛ, которые захотят начать собственный бизнес, получат финансовую помощь от государства.

Упрощается также трудоустройство иностранцев и лиц без гражданства. Документы будут направляться Госслужбе занятости любым удобным способом. Исключение будут составлять граждане РФ и Беларуси – здесь требуется согласование с СБУ.

Напомним, 21 апреля Рада утвердила закон об изменениях в функционировании сфер занятости и общеобязательного государственного социального страхования на случай безработицы в период военного положения, в частности, была упрощена процедура получения статуса безработного в период военного положения.