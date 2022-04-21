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Рада упростила процедуру получения статуса безработного в период военного положения
Сегодня, 21 апреля, Верховная Рада утвердила закон №7275 об изменениях функционирования сфер занятости и общеобязательного государственного социального страхования на случай безработицы в период военного положения.
За проект проголосовали 296 народных депутатов. Об этом в своем Telegram-канале сообщил народный депутат Украины Ярослав Железняк.
Документ предусматривает регуляцию процесса предоставления статуса безработного, выплаты пособия по безработице. А также содействие организации предпринимательской деятельности и создания новых рабочих мест на время действия военного положения.
Предлагается на время действия военного положения и в течение 180 календарных дней после его прекращения или отмены:Подписывайтесь на наш YouTube канал
- Предоставлять статус зарегистрированного безработного без требований, применяемых при обычной процедуре, внутренне перемещенному лицу, у которого отсутствуют документы.
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Урегулировать вопрос о предоставлении статуса безработного внутренне перемещенным лицам, у которых не разорваны трудовые отношения с работодателем.
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Установить максимальный размер пособия по безработице не более 1,5 минимальной заработной платы (примерно 9750 гривен).
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Выплачивать пособие по безработице без личного посещения безработными центров занятости (при условии подтверждения намерения пребывания в статусе безработного).
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Определять размер пособия по безработице для внутренне перемещенных лиц, не имеющих необходимых документов, в соответствии с имеющейся информацией в реестрах и базах данных органов исполнительной власти.
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Не лишать статуса безработного и производить выплату пособия по безработице лицам, находящимся на временно оккупированных территориях или на которых проводятся боевые действия, не имеющим возможности посещать центры занятости или общаться с работниками таких центров.
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Упорядочить механизм выдачи и продления действия разрешения на применение труда иностранцев и лиц без гражданства в условиях военного времени.
- Расширить возможности программы предоставления центрами занятости застрахованным лицам пособия по частичной безработице в случае потери ими части заработной платы (дохода) в связи с остановкой (сокращением) производства продукции (работ, услуг).
Также разрешается правительству вводить дополнительные виды государственной поддержки внутренне перемещенных лиц, безработных и работодателей, в частности:
- Предоставлять работодателю, трудоустраивающему безработных внутриперемещенных лиц, компенсацию расходов на оплату труда таким работникам.
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Оказывать финансовую помощь для организации предпринимательской деятельности безработным лицам, изъявившим такое желание.
Напомним, что 14 апреля Рада утвердила закон о наказании коллаборантов с правками Зеленского.