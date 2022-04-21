Рада упростила процедуру получения статуса безработного в период военного положения

Сегодня, 21 апреля, Верховная Рада утвердила закон №7275 об изменениях функционирования сфер занятости и общеобязательного государственного социального страхования на случай безработицы в период военного положения.

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За проект проголосовали 296 народных депутатов. Об этом в своем Telegram-канале сообщил народный депутат Украины Ярослав Железняк.

Документ предусматривает регуляцию процесса предоставления статуса безработного, выплаты пособия по безработице. А также содействие организации предпринимательской деятельности и создания новых рабочих мест на время действия военного положения.

Предлагается на время действия военного положения и в течение 180 календарных дней после его прекращения или отмены:

Предоставлять статус зарегистрированного безработного без требований, применяемых при обычной процедуре, внутренне перемещенному лицу, у которого отсутствуют документы. Урегулировать вопрос о предоставлении статуса безработного внутренне перемещенным лицам, у которых не разорваны трудовые отношения с работодателем.

Установить максимальный размер пособия по безработице не более 1,5 минимальной заработной платы (примерно 9750 гривен).

Выплачивать пособие по безработице без личного посещения безработными центров занятости (при условии подтверждения намерения пребывания в статусе безработного).

Определять размер пособия по безработице для внутренне перемещенных лиц, не имеющих необходимых документов, в соответствии с имеющейся информацией в реестрах и базах данных органов исполнительной власти.

Не лишать статуса безработного и производить выплату пособия по безработице лицам, находящимся на временно оккупированных территориях или на которых проводятся боевые действия, не имеющим возможности посещать центры занятости или общаться с работниками таких центров.

Упорядочить механизм выдачи и продления действия разрешения на применение труда иностранцев и лиц без гражданства в условиях военного времени.

Расширить возможности программы предоставления центрами занятости застрахованным лицам пособия по частичной безработице в случае потери ими части заработной платы (дохода) в связи с остановкой (сокращением) производства продукции (работ, услуг).

Также разрешается правительству вводить дополнительные виды государственной поддержки внутренне перемещенных лиц, безработных и работодателей, в частности:

Предоставлять работодателю, трудоустраивающему безработных внутриперемещенных лиц, компенсацию расходов на оплату труда таким работникам. Оказывать финансовую помощь для организации предпринимательской деятельности безработным лицам, изъявившим такое желание.



Напомним, что 14 апреля Рада утвердила закон о наказании коллаборантов с правками Зеленского.