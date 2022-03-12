Медики, кассиры и водители на вес золота. Что происходит на рынке труда Украины и для кого есть работа

Украинцы осознавали риски военной угрозы со стороны РФ, но большинство не допускали мысли о реальности худшего сценария, начавшегося 24 февраля. После нападения РФ на Украину бизнес на время замер вместе с рынком труда, который спустя две недели боевых действий начинает адаптироваться к новым условиям для сохранения деятельности. Delo.ua рассказывает, как обстоит ситуация с рынком труда и какие специалисты нужны сейчас.

По данным Европейской Бизнес Ассоциации, которая проводила опрос 28 февраля среди бизнеса, 17% компаний работают в полном объеме, 16% ограничили географию своей деятельности, а 19% были вынуждены закрыть часть офисов, торговых точек и отделений. Остальные 29% компаний пока не работают, а 27% приостановили, хотят возобновлять свою деятельность. О намерениях закрыть бизнес сообщил только 1% опрошенных компаний.

При этом 63% компаний продолжают выплачивать заработную плату сотрудникам в полном объеме, из них 45% делают это с дополнительными или авансовыми выплатами. Только 3% были вынуждены сократить выплаты, а 1% отправили сотрудников в неоплачиваемый отпуск, не выплачивали деньги или вынуждены увольнять персонал.

Таким образом, из-за нападения российских войск на Украину деятельность бизнеса за две недели войны пережила несколько эволюционных этапов, которые непосредственно повлияли на рынок труда. Если в первые дни у всех был шок и паника, особенно в Киеве и городах, которые первыми ощутили наступление оккупантов, то сейчас работодатели и соискатели начали адаптироваться к ситуации, хоть и медленно, но уверенно.

Как бизнес поддерживает сотрудников

Согласно опросу grc.ua, к началу войны компании релоцировали весь коллектив или часть персонала в безопасные регионы или другие страны. В основном это были компании IT-сектора.

Пройдя первый шок, компании начали налаживать связь с сотрудниками и поддерживать их. Тренд заботы о сотрудниках, который был актуален в последние несколько лет, приобрел во время войны совсем другое значение и наполнение. Сейчас эта забота жизненно необходима, и многие компании это понимают. Руслана Березовская Руководитель экспертно-аналитического центра кадрового портала grc.ua

Среди действий, предпринятых украинскими компаниями в первую неделю войны, были налаживание постоянной коммуникации с сотрудниками, психологическая помощь, соблюдение социальных гарантий, выплата зарплаты и авансовых платежей.

Также в ходе опроса членских компаний ЕВА отмечено, что для поддержки своих сотрудников 68% выплатили заработную плату за месяц или наперед, 29% компенсировали расходы команде на релокацию, а 23% арендовали жилье в Западной Украине или за границей, 1% ввели страхование для тех, кто продолжает выходить на работу.

Еще одним методом поддержки сотрудников, по данным аналитического центра grc.ua, является создание отдельных чатов для сотрудников, в которых происходит вертикальная и горизонтальная коммуникация. Таким образом руководители компаний поддерживают сотрудников и предоставляют оперативную информацию о деятельности компаний. В чатах собирается информация о местоположении сотрудников, о том, нуждаются ли они в помощи, релокации, а также происходит общение и поддержка между коллегами, что немаловажно в нынешнее время.

Для кого в Украине сейчас есть работа

Еще одним этапом адаптации бизнеса в нынешних условиях стало сохранение работы критической инфраструктуры, оборонно-промышленного комплекса, агропромышленного комплекса и других предприятий, которое поможет выстоять в борьбе и не даст экономике страны испытать катастрофические последствия.

Однако военные действия внесли свои коррективы в конъюнктуру и структуру рынка труда. Релокейт людей в западные регионы и за рубеж вызвал дефицит персонала в жизненно необходимых сферах рынка. К примеру, продуктовый ритейл в местах ведения боевых действий столкнулся с проблемами в поиске персонала.

Ощущается острая нехватка продавцов и кассиров, пекарей, водителей. Спецификой стало то, что работники должны жить в непосредственной близости к магазину, где они могут работать, чтобы не подвергаться опасности при передвижении через весь город от места жительства к месту работы.

На потребность рынка в условиях войны отреагировали кадровые порталы. К примеру, grc.ua поддерживает волонтеров, бизнес, органы местного самоуправления и предоставляет возможность бесплатно искать персонал. На волонтерских условиях чаще всего ищут водителей, трактористов, механиков, слесарей, волонтеров-помощников для "Укрзализныци", волонтеров для доставки продуктов и топлива.

Обострился спрос на медицинских работников и фармацевтов, являвшихся одними из самых востребованных специалистов и до начала войны.

О нехватке таких кадров сообщили в компании по поиску сотрудников robota.ua. По словам представителя платформы, сейчас крайне необходимы медицинские работники, фармацевты, водители разных категорий, продавцы, заправщики на АЗС. Также нужны волонтеры, которые бесплатно готовы работать ради победы нашей страны.

В robota.ua рассказали Delo.ua, что размещение вакансий на сайте сейчас бесплатное, поэтому если работодатель имеет личный кабинет на сайте, то он может разместить вакансию самостоятельно . А те работодатели, которые не имеют личного кабинета, с помощью специальной формы также бесплатно могут разместить вакансию.

"Если же у вас есть срочная потребность в людях (волонтеры, водители, "бармены" для приготовления коктейлей Молотова), но нет возможности опубликовать вакансию – заполняйте форму, мы оперативно разместим ее с приоритетом в выдаче. Эта форма создана именно для объявлений о работе, направленной на поддержку армии и победу в войне", — рассказали в компании.

В каких городах и регионах ищут сотрудников

По состоянию на 10 марта на сайте robota.ua размещено почти 45 тысяч вакансий почти от 10 тысяч компаний из всех регионов. Однако стоит отметить, что в городах, где проходят бои, вакансий значительно меньше.

Также в аналитическом центре grc.ua рассказали, что сейчас на сайтах по поиску работы часто встречаются пролонгированные объявления с вакансиями, но по факту они неактуальны. В итоге, исходя из анализа специалистов grc.ua, на сегодняшний день рынок труда практически замер.

Если анализировать базу данных актуальных вакансий и резюме, то можно увидеть критическое снижение количества резюме и полное отсутствие новых вакансий. Руслана Березовская Руководитель экспертно-аналитического центра кадрового портала grc.ua

Так, по сравнению с январем 2022 года общее количество специалистов, находящихся сейчас в активном поиске работы в Украине, снизилось в 16 раз. Наибольшее уменьшение произошло в Киевской области и Киеве, Днепропетровской области, Сумской, Запорожской и Харьковской областях. Причины, к сожалению, очевидны, так как для украинцев сейчас в приоритете собственная безопасность и безопасность семей.

Оставшиеся на местах, а также те, кто переехал в другие регионы страны, только начинают искать новую работу. При этом поиск производится часто не по специальности, а в соответствии с предложениями работы на местах.

Количество новых предложений работы со стороны работодателя с начала войны упало до критически низкого уровня. Новых вакансий в десятки раз меньше, чем было до начала войны. Больше всего предложений работы открыто в Киеве (22%), Днепре и области (12%), во Львове и области (9%). Есть предложения в IТ-сфере, продуктовом ритейле, логистике, медицинской сфере и фармацевтике.

Специалисты агрегатора объявлений с вакансиями Jooble рассказали Delo.ua, что сейчас люди гораздо меньше ищут работу, а работодатели хуже просматривают отзывы на вакансии. В основном сейчас много вакансий от работодателей на важных социальных предприятиях, связанных с ритейлом и логистикой.

Бизнес начал адаптироваться к войне

Бизнес в условиях военного положения оптимизирует свою деятельность. К примеру, в банковской сфере часть служащих работает удаленно, часть работников фронт-офисов на собственных рабочих местах, часть в отпусках.

Положительным моментом является то, что бизнес начинает прислушиваться к призывам государства и возобновляет свою работу. Те предприятия и компании, которые могут передислоцироваться в другие регионы, с помощью государства и самостоятельно начинают осуществлять перевод бизнес-процессов и сотрудников в более безопасные регионы Украины.

Впрочем, 8 марта по этому поводу сделал заявление глава комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев. Он сообщил, что Кабинет министров начал принимать заявки относительно эвакуации предприятий из зоны боевых действий на запад Украины и готов предоставить бизнесу условия для работы на новом месте.

По словам нардепа, предприятиям будут созданы условия для работы на новом месте и возможности трудоустройства людей.