Украинский бизнес предупредили о рисках сотрудничества с российскими и белорусскими компаниями

Компания YouControl, разрабатывающая сервисы на основе открытых данных, предупреждает украинский бизнес об опасности сотрудничества с контрагентами в России и Беларуси.

"Сотрудничество с контрагентами РФ и Беларуси является рискованным из-за финансовых, операционных и репутационных потерь. Это связано с применением украинских и международных санкций США, ЕС, Великобритании, Канады и других стран", — отмечается в ее сообщении.

Эти санкции предусматривают серьезные ограничения для тех, на кого они наложены: замораживание активов; ограничение финансово-хозяйственных операций; запрет внешнеэкономической деятельности, транзита и перевозок; аннулирование лицензий и разрешений; запрет на въезд; прекращение культурных, научных и других обменов.

При этом механизм санкций разработан таким образом, что запреты и ограничения автоматически применяются и к сотрудничающим с подсанкционными компаниями. Таким образом, и сами российские и белорусские компании, и все связанные с ними становятся "токсичными".

"В большинстве случаев партнеры, поставщики, клиенты попавшей под санкции компании лишаются возможности проводить с ней любые операции. Банки, осуществляющие финансовые операции, с помощью современных аналитических систем эффективно идентифицируют такие риски и блокируют или даже замораживают финансовые активы. Это влечет за собой неизбежную дестабилизацию такого рискованного бизнеса", — указывают в YouControl.

Кроме того, сотрудничество с любым бизнесом из этих стран можно рассматривать как косвенную поддержку вооруженной агрессии против Украины, поскольку военные расходы финансируются за счет налогов.

"На такое сотрудничество обращают внимание правоохранительные и контролирующие органы. Это приведет к дополнительным подробным проверкам бизнеса", — предупреждают в IT-компании.

А поскольку благодаря открытым источникам данных и СМИ факты такого сотрудничества становятся публичными, на фоне всеобщего осуждения войны в Украине это попросту испортит имидж компаний, сотрудничающих с бизнесом стран-агрессоров.

В итоге, поясняют в YouControl, люди по всему миру осуждают войну, поэтому их мотивация работать в таких компаниях значительно снижается, а эффективность бизнеса становится низкой.

"Все сводится к тому, что компании, желающие работать и развиваться, должны отказаться от любого сотрудничества с предприятиями России и Беларуси, их бенефициарами и партнерами. Именно сейчас. Игнорирование ситуации и продолжение делового взаимодействия с оккупантами сегодня приравнивается к соучастию в преступлении!" — подчеркивается в сообщении.

Отметим при этом, что сама YouControl решила предоставлять бесплатный доступ к своей системе представителям территориальной обороны и волонтерам, чтобы те могли быстрее находить предприятия, работающие с питанием, средствами гигиены и медикаментами.