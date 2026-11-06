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Атаки на логистику, дефицит кадров и отключение: бизнес ухудшил ожидания до минимума 2024 года
В октябре 2026 года сезонно скорректированный индекс ожиданий деловой активности (ИОДА) ухудшился до 45,8. Это самый низкий показатель с лета 2024 года, когда на ожидания бизнеса негативно влияли длительные отключения электроэнергии.
Об этом сообщает Dilo со ссылкой на данные Центра экономической стратегии (ЦЭС).
На настроения бизнеса в октябре негативно повлияли следующие факторы:
- Усиление российских атак на энергетическую, производственную, складскую и логистическую инфраструктуру.
- Возобновление отключений электроэнергии.
- Удорожание горючего.
- Ограничение экспорта продукции из-за блокировки портов.
- Дефицит обученных кадров.
Отдельным значимым фактором давления на экономику стали воздушные тревоги в столице. С середины августа Россия усилила воздушные атаки на Киев именно в дневное время – период наибольшей деловой активности.
В октябре воздушные тревоги в Киеве продолжались 58 часов в дневное время, что стало третьим самым высоким показателем с начала полномасштабной войны.
Всего в течение месяца столица находилась под тревогами 195 часов — это на 20% меньше, чем в сентябре, но почти вчетверо больше среднемесячного показателя января-августа 2026 года.
Как отмечают в Центре экономической стратегии, именно дневные тревоги оказывают наибольшее негативное влияние на экономическую активность, поскольку заставляют часть предприятий полностью приостанавливать работу.
По оценке Министерства экономики Украины, каждый час простоя предприятий из-за воздушной тревоги стоит экономике около 45 млн долларов.
Напомним, во втором квартале украинский бизнес, напротив, улучшил ожидания относительно деловой активности: индекс деловых ожиданий вырос до 107% против 105,8% в первом квартале.