Атаки на логистику, дефицит кадров и отключение: бизнес ухудшил ожидания до минимума 2024 года

В октябре 2026 года сезонно скорректированный индекс ожиданий деловой активности (ИОДА) ухудшился до 45,8. Это самый низкий показатель с лета 2024 года, когда на ожидания бизнеса негативно влияли длительные отключения электроэнергии.

Об этом сообщает Dilo со ссылкой на данные Центра экономической стратегии (ЦЭС).

На настроения бизнеса в октябре негативно повлияли следующие факторы:

Усиление российских атак на энергетическую, производственную, складскую и логистическую инфраструктуру.

Возобновление отключений электроэнергии.

Удорожание горючего.

Ограничение экспорта продукции из-за блокировки портов.

Дефицит обученных кадров.

Отдельным значимым фактором давления на экономику стали воздушные тревоги в столице. С середины августа Россия усилила воздушные атаки на Киев именно в дневное время – период наибольшей деловой активности.

В октябре воздушные тревоги в Киеве продолжались 58 часов в дневное время, что стало третьим самым высоким показателем с начала полномасштабной войны.

Всего в течение месяца столица находилась под тревогами 195 часов — это на 20% меньше, чем в сентябре, но почти вчетверо больше среднемесячного показателя января-августа 2026 года.

Как отмечают в Центре экономической стратегии, именно дневные тревоги оказывают наибольшее негативное влияние на экономическую активность, поскольку заставляют часть предприятий полностью приостанавливать работу.

По оценке Министерства экономики Украины, каждый час простоя предприятий из-за воздушной тревоги стоит экономике около 45 млн долларов.

Напомним, во втором квартале украинский бизнес, напротив, улучшил ожидания относительно деловой активности: индекс деловых ожиданий вырос до 107% против 105,8% в первом квартале.