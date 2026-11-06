Ремонт дамбы стоил 19 млн грн убытков: на Буковине будут судить чиновника и подрядчика

В Черновцах разоблачили схему незаконной добычи полезных ископаемых и растраты бюджетных средств во время капитального ремонта дамбы мусорного полигона. Общая сумма нанесенного ущерба составляет 19 млн грн.

Как пишет Dilo, об этом сообщила пресс-служба Офиса Генпрокурора.

Детали схемы

По данным следствия, зимой 2026 года департамент горсовета заключил с подрядчиком договор на капремонт дамбы. По условиям соглашения о поставке грунта для работ должен обеспечить департамент.

Однако должностное лицо и директор фирмы решили не покупать материалы, а добывать почву непосредственно на территории полигона без каких-либо специальных разрешений на пользование недрами.

В схему привлекли работника подрядчика, который организовывал работу спецтехники и учитывал добываемый суглинок, и мастера полигона, который беспрепятственно пропускал технику на объект.

За апрель-июнь 2026 года с территории полигона незаконно добыли более 30 тыс. кубометров суглинка. Эксперты оценили ущерб окружающей среде почти в 18 млн грн.

Кроме того, правоохранители установили факт растраты более 1 млн грн бюджетных средств из-за закупки бетона для ремонта этой же дамбы по существенно завышенным ценам.

Среди подозреваемых – руководитель одного из департаментов городского совета, директор и работник подрядной организации и мастер полигона.

Четверым фигурантам инкриминируют незаконную добычу полезных ископаемых, что повлекло тяжкие последствия (ч. 4 ст. 240 УК Украины).

Дополнительно чиновнику горсовета и директору подрядной организации сообщили о подозрении в присвоении или растрате имущества в особо крупных размерах (ч. 5 ст. 191 УК Украины). Закопанное правонарушение предусматривает наказание до 12 лет лишения свободы.

Ранее в Одесской области в суд передали дело о масштабной незаконной добыче песка из Дуная, который длился в 2023-2025 годах и нанес государству более 182 млн грн убытков.