UA
Запланированное событие 2

НБУ курс:

USD

45,44

--0,09

EUR

51,04

--0,21

Наличный курс:

USD

46,25

46,04

EUR

51,81

51,52

Экономика
Бизнес
Финансы
Карьера
Война
Общество
Новости
Эксперты
Delo становится Dilo

Delo становится Dilo
Ветеранскаяэкономика

Ветеранская
экономика
Свободнаяэнергия 2.0

Свободная
энергия 2.0
Бизнес безроссийского софта

Бизнес без
российского софта
Лидеры бизнес-репутации 2026

Лидеры бизнес-
репутации 2026
Школа малогобизнеса

Школа малого

бизнеса
Partners Projects

Источник
энергии
Туристическая&nbsp;недвижимость

Туристическая 

недвижимость
Partners Projects

Nexus: территория

развития стартапов
Лидеры бизнес-репутации 2026

ТОП-50 лидеров
украинского бизнеса
AI Лидеры

AI Лидеры
Лидеры бизнес-репутации 2026

ТопФинанс-2026
20 лет&nbsp;Delo.ua

20 лет 
Delo.ua
Категория
Новости
Дата публикации
Добавить Dilo.ua как предпочитаемый источник в Google

Ремонт дамбы стоил 19 млн грн убытков: на Буковине будут судить чиновника и подрядчика

Вместо официальной закупки почвы фигуранты копали недра прямо на полигоне.
Вместо официальной закупки почвы фигуранты копали недра прямо на полигоне. / Офис генерального прокурора Украины

В Черновцах разоблачили схему незаконной добычи полезных ископаемых и растраты бюджетных средств во время капитального ремонта дамбы мусорного полигона. Общая сумма нанесенного ущерба составляет 19 млн грн.

Как пишет Dilo, об этом сообщила пресс-служба Офиса Генпрокурора.

Детали схемы

По данным следствия, зимой 2026 года департамент горсовета заключил с подрядчиком договор на капремонт дамбы. По условиям соглашения о поставке грунта для работ должен обеспечить департамент.

Однако должностное лицо и директор фирмы решили не покупать материалы, а добывать почву непосредственно на территории полигона без каких-либо специальных разрешений на пользование недрами.

В схему привлекли работника подрядчика, который организовывал работу спецтехники и учитывал добываемый суглинок, и мастера полигона, который беспрепятственно пропускал технику на объект.

За апрель-июнь 2026 года с территории полигона незаконно добыли более 30 тыс. кубометров суглинка. Эксперты оценили ущерб окружающей среде почти в 18 млн грн.

Фото 2 — Ремонт дамбы стоил 19 млн грн убытков: на Буковине будут судить чиновника и подрядчика

Кроме того, правоохранители установили факт растраты более 1 млн грн бюджетных средств из-за закупки бетона для ремонта этой же дамбы по существенно завышенным ценам.

Среди подозреваемых – руководитель одного из департаментов городского совета, директор и работник подрядной организации и мастер полигона.

Четверым фигурантам инкриминируют незаконную добычу полезных ископаемых, что повлекло тяжкие последствия (ч. 4 ст. 240 УК Украины).

Дополнительно чиновнику горсовета и директору подрядной организации сообщили о подозрении в присвоении или растрате имущества в особо крупных размерах (ч. 5 ст. 191 УК Украины). Закопанное правонарушение предусматривает наказание до 12 лет лишения свободы.

Ранее в Одесской области в суд передали дело о масштабной незаконной добыче песка из Дуная, который длился в 2023-2025 годах и нанес государству более 182 млн грн убытков.

Автор:
Татьяна Бессараб

Файлы Cookie

Я разрешаю DELO.UA использовать файлы cookie.

Политика конфиденциальности